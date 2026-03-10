Trump bejelentette, hogy iráni inaktív aknavető hajókat semmisítettek meg, miután a CNN szerint Irán aknákat telepít a Hormuzi-szorosba

Az amerikai elnök a Truth Social oldalán „örömmel jelentette be”, hogy az elmúlt néhány órában 10 iráni inaktív hajót, köztük aknavető hajókat is teljesen megsemmisítettek, és ezt folytatni is fogják.

Mindezt némileg zavaros előzmények után posztolta. Először ugyanis a CNN két, az amerikai hírszerzéshez közel álló forrásra hivatkozva azt írta, hogy Irán aknákat telepít a Hormuzi-szorosban. A lap forrásai szerint az elmúlt napokban mindössze néhány tucatot telepítettek, de mivel Irán kisebb hajóinak és aknavetőinek 80-90 százaléka megvan még, akár több száz aknát is lerakhatnak a víz alá.

Tanker halad át a Hormuzi-szoroson Fotó: GIUSEPPE CACACE/AFP

Erre a hírre egyébként a piacok is reagáltak, a Brent olaj ára 80 dollárról 87 dollárra ugrott, és a forint is gyengült egy kicsit, az euróval szemben 382-ről a 386-os szint fölé.

A CNN értesülésére Trump is reagált: Truth Socialre írt bejegyzésében egyrészt azt írta, sosem látott következményei lesznek annak, ha Irán aknákat telepít a Hormuzi-szorosba, viszont ilyen tevékenységről az Egyesült Államoknak nincs tudomása. Ugyanakkor felszólította Iránt, hogy ha mégis helyeztek el aknákat, akkor azokat szedjék fel, „ez egy hatalmas lépés lenne a jó irányba”.