45 forinttal emelte a Mol a gázolaj nagykereskedelmi árát

Nagykereskedelmi árváltozást tedd közzé 2026. március 11-ei érvényességgel a Mol, írja a Holtankoljak.hu. A 95-ös benzin ára bruttó 6, a gázolajé bruttó 45 forinttal növekszik. A változás nem érinti a védett árakat – ami a 95-ös benzin esetében 595 Ft/liter, a gázolaj esetében 615 Ft/liter –, ám a nagykereskedőket és a kiskereskedelmi árrést annál inkább.

A Holtankoljak.hu azt írja, bíznak abban, hogy a Brent olaj árának csökkenése megjelenik itthon is, és a védett ár rendszere működtethető lesz úgy, hogy a piaci szereplők nem realizálnak veszteségeket.

A gázolaj nem védett ára az emelés nyomán 700 forint közelébe emelkedhet. Érdemes tudni, hogy a kútoszlopok kijelzőin a piaci árak, a töltőállomások totemoszlopain pedig a védett árak jelennek meg.