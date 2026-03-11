Az iráni sportminiszter szerint Irán nem vesz részt a foci világbajnokságon

Ahmad Donyamali iráni sportminiszter bejelentette, hogy Irán nem vesz részt a nyári foci világbajnokságon, aminek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A miniszter azt mondta az iráni állami tévének, hogy az amerikai „korrupt rezsim” meggyilkolta az iráni legfelsőbb vezetőt, így semmiképpen sem vehetnek részt a tornán.

„Nyolc-kilenc hónap alatt két háborút kényszerítettek ránk, és ezreket öltek meg. Ezért semmiképpen sem lehetünk ott.”

A miniszter bejelentését egyelőre sem az iráni labdarúgó szövetség, sem a FIFA nem kommentálta.

Az iráni válogatott az egyik vb-selejtező előtt Fotó: -/AFP

A 48 csapatos világbajnokságot június 11. és július 19. között rendezik. Irán Belgiummal, Egyiptommal és Új-Zélanddal került egy csoportba. A sorsolás alapján az irániaknak mindhárom mérkőzésüket az Egyesült Államokban kellene játszaniuk, kettőt Los Angelesben, egyet Seattle-ben. Amennyiben Irán visszalép a tornától, a helyére nagy valószínűséggel egy másik ázsiai ország kerülhet.

A FIFA szabályai alapján a visszalépő válogatottakat pénzbüntetéssel és fegyelmi szankciókkal is büntethetik. A válogatottat akár a későbbi FIFA-tornákról is kizárhatják. Az 1950-es világbajnokság óta egyetlen válogatott sem lépett önként vissza a tornától. (via Reuters)