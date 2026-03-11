Az ukrán bankok új útvonalakat keresnek, nem merik Magyarországon keresztül szállíttatni a pénzüket

Azután, hogy a magyar hatóságok lekapcsolták múlt héten az ukrán állami Oscsadbank több tízmillió eurót és dollárt, illetve 9 kilogrammnyi aranyrudat szállító járműveit a hét kísérőjükkel együtt, a szomszédos ország pénzitézetei új útvonalakat keresnek, egy részük pedig akár szünetelteti is az ellátást – írja pénzpiaci forrásaira hivatkozva a Strana.today.

Az ukrán ellenzéki lap emlékeztet: a totális orosz–ukrán háború kezdete, 2022. februárja óta, tehát nem kevesebb, mint négy éve közúton vitték be a készpénzt és az aranyat az ukrán pénzintézetek az országba, mivel a teljes légtérzár miatt első helyen a Kijev melletti boriszpoli, valamint a többi repülőtér is kiesett a lehetőségek közül. A ukrán piacot elsősorban az osztrák Raiffeisen Bank látta el ezekkel az eszközökkel, ami kézenfekvővé tette, hogy a járművek Magyaországon – valamint kisebb részben Szlovákián – haladjanak keresztül. A magyar útvonal a múlt heti fejlemények után veszélyessé vált.

Az ukrán pénszállítóktól lefoglalt eszközök Fotó: Facebook/Magyarország kormánya

A Strana azt írja, az ukrán nemzeti bank is igyekszik a pénzintézetek segítségére lenni, csak március 9-10-én 200 millió dollárt és 115 millió eurót kínált fel készpénzben. Ebből a lap szerint első körben 73,1 millió dollárra és 52 millió euróra volt kereslet, az első napon 5, a másodikon 1 bank hajtott végre bevásárlást.

Arról, hogy az ukrán pénzszállítmány feltartóztatása miért lehet rettentően erős kampányfegyver, ebben a cikkünkben írtunk részletesen. A parlament kedden délután az ukrán pénzszállítókra szabott törvényt fogadott el, ami egyebek közt lehetővé teszi, hogy a március 5-én lefoglalt 35 millió eurót, 40 millió dollárt és 9 kilogramm aranyat a vizsgálat idejéig ne adják vissza Ukrajnának.