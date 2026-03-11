Meglepetésjelölt kavarhat be a Tiszának az egri körzetben Mirkóczki Ádám személyében

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Standolni nem akartam, az ajánlásokat személyes megkeresések segítségével gyűjtöttem” – mondta Mirkóczki Ádám, amikor az ajánlásgyűjtésről kérdeztük.

A közéletből 2024 szeptemberében távozott volt egri polgármestert azután kerestük meg, hogy március 5-én, egy nappal az ajánlásgyűjtés határideje előtt váratlanul bejelentette, hogy összegyűjtötte az ajánlásokat, így képviselőjelöltként elindul az áprilisi parlamenti választáson.

Bejelentése több szempontból is érdekes volt. Egyrészt azért, mert rajta és a költségvetési csalással vádolt fideszes Simonka Györgyön kívül nincs más az országban, aki helyben kiemelten ismert politikusként, de független jelöltként indul a választáson. Másrészt azért, mert szokatlan, hogy egy jelölt az utolsó pillanatban hozza nyilvánosságra az indulási szándékát. Ráadásul úgy, hogy bejelentése előtt egyáltalán nem folytat kampánytevékenységet.

Mivel az ehhez hasonló rejtélyes indulások korábban rendre a Fideszt segítették az ellenzéki tábor megosztásával, sokakban felmerülhetett, hogy a volt jobbikos politikus szándékai nem teljesen őszinték, indulása pedig a Fidesz érdekeit szolgálhatja.

