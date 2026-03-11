Meglepetésjelölt kavarhat be a Tiszának az egri körzetben Mirkóczki Ádám személyében

POLITIKA

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Standolni nem akartam, az ajánlásokat személyes megkeresések segítségével gyűjtöttem” – mondta Mirkóczki Ádám, amikor az ajánlásgyűjtésről kérdeztük.

A közéletből 2024 szeptemberében távozott volt egri polgármestert azután kerestük meg, hogy március 5-én, egy nappal az ajánlásgyűjtés határideje előtt váratlanul bejelentette, hogy összegyűjtötte az ajánlásokat, így képviselőjelöltként elindul az áprilisi parlamenti választáson.

Heves 01

Eger ma 10:39
Fontos jelöltek Feldolgozottság: 0%
  • Pajtók Gábor
    Pajtók Gábor
    FIDESZ
  • dr. Bódis Péter
    dr. Bódis Péter
    Tisza
  • Dr. Pápai Ákos
    Dr. Pápai Ákos
    Mi Hazánk
  • Mirkóczki Ádám
    Mirkóczki Ádám
    független
A korábbi választások alapján
Ellenzéki Inkább
ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább
fideszes Fideszes

Bejelentése több szempontból is érdekes volt. Egyrészt azért, mert rajta és a költségvetési csalással vádolt fideszes Simonka Györgyön kívül nincs más az országban, aki helyben kiemelten ismert politikusként, de független jelöltként indul a választáson. Másrészt azért, mert szokatlan, hogy egy jelölt az utolsó pillanatban hozza nyilvánosságra az indulási szándékát. Ráadásul úgy, hogy bejelentése előtt egyáltalán nem folytat kampánytevékenységet.

Mivel az ehhez hasonló rejtélyes indulások korábban rendre a Fideszt segítették az ellenzéki tábor megosztásával, sokakban felmerülhetett, hogy a volt jobbikos politikus szándékai nem teljesen őszinték, indulása pedig a Fidesz érdekeit szolgálhatja.

Lokálpatrióta politikai közösség vagy semmi


Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
POLITIKA bódis péter pajtók gábor heves-01 fidesz eger magyar péter Tisza Párt nyitrai zsolt mirkóczki ádám választás 2026
Kapcsolódó cikkek

Tüttő Kata és Mirkóczki Ádám is távoznak a politikából

Ne sírj, mert vége lett! Mosolyogj, mert megtörtént!

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Simonka György indul a választáson Dél-Békésben

„Az én képviselőségem idején még volt jövőkép a térségben” – toboroz a költségvetési csalással vádolt politikus.

Kaufmann Balázs
POLITIKA
Videó

Eger lehetett volna az ellenzéki összefogás példája, de nem lett belőle semmi

Egerben két évvel az önkormányzati választások után összeomlott az ellenzéki összefogás: a polgármester, Mirkóczki Ádám kilépett. Az országos ellenzéki együttműködés is ilyen ingatag vagy csak Egerben nem tudtak kijönni?

Szász Zsófi, Fődi Kitti
POLITIKA

A város, ahol négyfelé szakadt a Fidesz, de még így is nyerhet

Egerben 8 polgármesterjelölt indul a választáson. A várost vezető ellenzéki koalíció már 2020-ban szétesett, majd másfél évvel később a helyi Fidesz is darabokra szakadt. A viszonyok annyira kaotikusak, hogy az önkormányzati választásnak nincs egyértelmű esélyese.

Molnár Kristóf
politika

Kiszámoltuk, hol lehet esélye a Fidesznek és a Tiszának, sok helyen vérre menő küzdelem várható

87 egyéni mandátumot vár idén is Orbán Viktor, de számításaink szerint ennél jóval kevesebb biztos hellyel számolhat a Fidesz. Nem véletlen, hogy bevetették Hankó Balázs minisztert.

Windisch Judit, Haász János
POLITIKA

Gyűlölni, de szívből – a gyöngyösi választókerületet a Mátra és a politika is kettéhasítja

A választókerületben 2014-ben és 2018-ban is szorosan nyert a fideszes jelölt, de jövőre még kiélezettebb verseny várható. A kormánnyal szembeni elégedetlenség a választást eldöntő falvakban is megjelent. Nehéz megjósolni, hogy ez elegendő lesz-e az ellenzéki győzelemhez.

Molnár Kristóf, Bankó Gábor
POLITIKA

„Orbán vagyok én is, de szégyellem” – a Fidesz magára hagyta Dél-Békést, de a falvakon még bukhatja a győzelmet a Tisza

Orosháza a rendszerváltás óta csúszik lefelé, az ipar leépítése miatt elvándorlással küzdő városnak a Fidesz sem segített. A kormánypárt 2024-ben elvesztette a polgármesteri pozíciót, azóta az orosházi közhangulat ellene fordult. A Fidesz csak a falvakban bízhat, de a választókerület esélyese így is a Tisza.

Molnár Kristóf, Bankó Gábor
POLITIKA