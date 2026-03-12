Kreml: a Telegramnak „rugalmas kapcsolatban” kell állnia az orosz hatóságokkal, hogy elkerülje a betiltást

A Telegram üzenetküldő alkalmazásnak be kell tartania az orosz törvényeket, különben véglegesen blokkolhatják Oroszországban – mondta a RIA Novosztyi hírügynökégnek Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

„Be kell tartani az Oroszországi Föderáció jogszabályainak rendelkezéseit, rugalmas kapcsolatot kell fenntartani a hatóságainkkal, és meg kell találni a módját a jelenleg fennálló problémák megoldására”

– válaszolta Peszkov arra a kérdésre, milyen feltételeket kell teljesítenie a platformnak, ami nemcsak a száműzetésben élő ellenzéknek, hanem a fronton harcoló katonáknak is fontos kommunikációs eszköze.

Oroszország 2025 nyarán kezdte korlátozni a Telegram működését, majd idén február elején a hatóságok úgy döntöttek, tovább lassítják azt „az orosz törvények betartatása és a polgárok védelmének biztosítása” címén. A hatalompárti oldalak februárban írtak arról, hogy a Telegram alapítója, Pavel Durov ellen vizsgálat folyik terrorizmus támogatásának gyanúja miatt.

A Rosszijszkaja Gazeta szerint „az anonimitás illúziója radikálisok, drogfüggők, gyilkosok és terroristák tömegeit vonzotta az alkalmazáshoz, ami fenyegetést jelent társadalmunkra”. A szerzők állítják, a moszkvai Krokus City Hallban elkövetett, több tucatnyi áldozattal járó terrortámadást, valamint a Darja Dugina és Igor Kirillov tábornok ellen elkövetett merényleteket is a Telegramot használva szervezték. Sőt: az alkalmazás szerintük „a NATO-országok hírszerző szolgálatai és a kijevi rezsim fontos fegyverévé vált”.

A Telegram elleni fellépés beleillik a Kreml régóta hangoztatott céljába, hogy „szuverén internetet” építsen ki. Ez olyan online tér lenne, ami kevésbé függ a nyugati technológiától, és könnyebben ellenőrizhető állami eszközökkel. Közben az orosz vezetés az államilag támogatott „szuperappot”, a Maxot fejleszti, ami a kínai WeChat mintájára egyesítené az üzenetküldést és más digitális szolgáltatásokat.(Meduza)