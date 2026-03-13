Az Alkotmánybíróság szerint nincs azzal semmi baj, ha a Fidesz kampánykiadványaként működtetik a közmédia Facebook-oldalát

belföld

Az Alkotmánybíróság egy ma közzétett határozatában (pdf) alaptörvény-ellenesnek minősítette és megsemmisítette a Kúriának azt a döntését, ami eltiltotta a közmédiát az egyoldalú tájékoztatástól, vagyis attól, hogy fideszes kampánykiadványként működtessék a Kossuth Rádió Facebook-oldalát.

Az Alkotmánybíróság mostani határozata azt jelenti, hogy a legfőbb magyarországi jogi fórum szerint a közmédia Facebook-oldala nem minősül médiaszolgáltatásnak. Ebből fakadóan azon a felületen a médiaszolgáltatásokra vonatkozó követelményeket, például a választási törvényben foglalt esélyegyenlőség elvét azon nem kell betartani.

„Tegye fel a kezét, aki meglepődött a döntésen. Különösen annak figyelembe vételével, hogy az előadó alkotmánybíró az a Patyi András volt, aki a Nemzeti Választási Bizottság elnökeként a 2018-as választást megelőzően emlékezetes módon kért egy videóban bocsánatot Orbán Viktortól” – írja az alkotmánybírósági döntésről szóló posztjában a két évvel ezelőtti kegyelmi ügyet kirobbantó Vidéki prókátor a Facebook-oldalán. Az esetről, amely során Orbán Viktor háromszor is megalázza a totálisan kikészült Patyi Andrást, majd erről videót is közzétesz, annak idején itt írtunk bővebben.

Az Alkotmánybíróság által most felülírt kúriai döntés előtt a Tisza vitte a Nemzeti Választási Bizottságig azt, hogy a Kossuth Rádió fb-oldala már a választási kampány első napján, február 21-én olyan egyoldalúan osztotta a fideszes tartalmat, ami biztosan nem felel meg semmilyen kiegyensúlyozottsági elvárásnak.

Akkori gyűjtésünk szerint a Kossuth rádió Facebook-oldala:

  • 23-szor osztott meg videót (Orbán egy-egy gondolatmenetét kétszer is megismételték, nehogy valaki lemaradjon róla, ezekben ukrajnázott, brüsszelezett, illetve az ellenfeleit minősítgette);
  • 19 képet posztolt, amire vagy Lázár János Orbán Viktort dicsérő szavait írták fel, vagy Orbán Viktor idézetet raktak rá (egyszer még Rákay Philip gondolatát is megosztották);
  • négyszer osztottak meg olyan galériát, amelyen a Miniszterelnökség propagandafelvételei láthatóak,
  • továbbá számos posztban osztottak meg fideszes tartalmat, olyat is, amiben a Tisza Pártot minősítették,
  • mindeközben Magyar Pétertől egyetlen mondatot idéztek.

Az NVB akkor kormánypárti többséggel, 7 igen és 4 nem szavazattal elutasította a Tisza kifogását, ezután került az ügy a Kúria elé, ahol helyt adtak a kiegyensúlyozottsággal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos elvárásokról szóló igénynek, majd onnan az Ab elé, amely ismét elutasította azt.

belföld közmédia kiegyensúlyozott tájékoztatás alkotmánybíróság esélyegyenlőség mtva nvb választás 2026 patyi andrás
