Az Alkotmánybíróság szerint nincs azzal semmi baj, ha a Fidesz kampánykiadványaként működtetik a közmédia Facebook-oldalát

Az Alkotmánybíróság egy ma közzétett határozatában (pdf) alaptörvény-ellenesnek minősítette és megsemmisítette a Kúriának azt a döntését, ami eltiltotta a közmédiát az egyoldalú tájékoztatástól, vagyis attól, hogy fideszes kampánykiadványként működtessék a Kossuth Rádió Facebook-oldalát.
Az Alkotmánybíróság mostani határozata azt jelenti, hogy a legfőbb magyarországi jogi fórum szerint a közmédia Facebook-oldala nem minősül médiaszolgáltatásnak. Ebből fakadóan azon a felületen a médiaszolgáltatásokra vonatkozó követelményeket, például a választási törvényben foglalt esélyegyenlőség elvét azon nem kell betartani.
„Tegye fel a kezét, aki meglepődött a döntésen. Különösen annak figyelembe vételével, hogy az előadó alkotmánybíró az a Patyi András volt, aki a Nemzeti Választási Bizottság elnökeként a 2018-as választást megelőzően emlékezetes módon kért egy videóban bocsánatot Orbán Viktortól” – írja az alkotmánybírósági döntésről szóló posztjában a két évvel ezelőtti kegyelmi ügyet kirobbantó Vidéki prókátor a Facebook-oldalán. Az esetről, amely során Orbán Viktor háromszor is megalázza a totálisan kikészült Patyi Andrást, majd erről videót is közzétesz, annak idején itt írtunk bővebben.
Az Alkotmánybíróság által most felülírt kúriai döntés előtt a Tisza vitte a Nemzeti Választási Bizottságig azt, hogy a Kossuth Rádió fb-oldala már a választási kampány első napján, február 21-én olyan egyoldalúan osztotta a fideszes tartalmat, ami biztosan nem felel meg semmilyen kiegyensúlyozottsági elvárásnak.
Akkori gyűjtésünk szerint a Kossuth rádió Facebook-oldala:
Az NVB akkor kormánypárti többséggel, 7 igen és 4 nem szavazattal elutasította a Tisza kifogását, ezután került az ügy a Kúria elé, ahol helyt adtak a kiegyensúlyozottsággal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos elvárásokról szóló igénynek, majd onnan az Ab elé, amely ismét elutasította azt.
A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.
A szolgahumor legjava: hiába tett olyan sokat Patyi a Fidesz győzelméért NVB-elnökként, egyszer hibázott, amiért Orbán most büntette meg.
