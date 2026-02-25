A közmédia szerint a Facebook-oldalukon nem kérhető számon, hogy óriási túlsúlyban a Fidesz mondanivalóját tolták

A Nemzeti Választási Bizottságig is eljutott, hogy a Kossuth Rádió Facebook-oldala már a választási kampány legelső napján olyan egyoldalúan osztotta a fideszes tartalmat, ami biztosan nem felel meg semmilyen kiegyensúlyozottsági elvárásnak. Én vasárnap délutánig összegeztem, hogy hány posztban számoltak be az állampárt DPK-turnéjának békéscsabai állomásáról:

23-szor osztott meg videót (Orbán egy-egy gondolatmenetét kétszer is megismételték, nehogy valaki lemaradjon róla, ezekben ukrajnázott, brüsszelezett, az ellenfeleit minősítgette vagy elmesélte, hogy a Jóisten mindenki dolgát elrendezi, és azért nem jár már a kolbászfesztiválra, mert a pálinkáktól erősen elhajol).

19 képet posztolt, amire vagy Lázár János Orbán Viktort dicsérő szavait írták fel, vagy Orbán Viktor idézetet raktak rá (egyszer még Rákay Philip gondolatát is megosztották).

És négyszer osztottak meg olyan galériát, amelyen a Miniszterelnökség propagandafelvételei láthatóak.

És nem ez volt a vége, ezután is még több posztban is népszerűsítették az Orbán Viktor részvételével megtartott eseményt. Emellett még számos posztban osztottak meg fideszes tartalmat, számos olyat, amiben a Tisza Pártot minősítik. Eközben Magyar Pétertől csak egyetlen mondatot idéztek.

A Kossuth Facebook-oldala a békéscsabai DPK-gyűlésről

Ezt a témát is bevitte a Tisza a Nemzeti Választási Bizottság elé. A Telex beszámolója szerint a párt azt kifogásolta, hogy a Kossuth Rádió Facebook-oldala kiegyensúlyozatlanul és elfogultan számolt be az aláírásgyűjtésekről, miután túlnyomó többségében a Fidesz eseményeiről posztolt,ezért az NVB állapítsa meg a jogsértést és szabjon ki bírságot a közszolgálati médiumra.

Az erre reagáló MTVA és a Duna Műsorszolgáltató közös nyilatkozat azzal védekezett, hogy a Kossuth Facebook-oldala „médiaszolgáltatónak nem minősülő közösségi média”, amely hírszerkesztést nem végez, csak más weboldalak és más médiumok tartalmaihoz biztosít hozzáférést. Valamint álláspontjuk szerint egyetlen nap alatt nem vizsgálható meg a kiegyensúlyozottság.

Az NVB elnöke, Sasvári Róbert László is átvette ezt az érvelést, annyival, hogy ugyan az esélyegyenlőséget így is biztosítani kellene, de „egyetlen napon kihelyezett tartalmak önmagukban nem alkalmasak az esélyegyenlőség elbírálására.”

Ezzel szemben „óriási aránytalanságnak” nevezte a kormánypárti posztok megjelenését Gönczi Gergely, a Momentum Mozgalom képviselője, aki szerint a Kossuth Rádió közösségi oldalán sorozatban jelennek meg a Fidesz tartalmai, ahol szerinte szándék sincs a kiegyensúlyozott tájékoztatásra. Gönczi szerint az ajánlás összegyűjtésének napja igenis kiemelt nap, ennek megfelelően kellett volna a közmédiának ezt kezelnie, ehelyett „tolta a Fidesz szekerét”.

Kormánypárti többséggel végül 7 igen és 4 nem szavazattal elutasította a bizottság a Tisza kifogását.