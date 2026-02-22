Már a kampány legelső napján megbukott a közmédia a kiegyensúlyozottsági teszten

Kiegyensúlyozottságot ígér a közmédia a választási időszakra – nevettette meg a közvéleményt maga a közmédia január 14-én. Ekkor jelentették be, hogy az országgyűlési választásra készülve megalakítják a Közmédia Választási Irodát, ami azt felügyeli, hogy az adóforintokból finanszírozott cég „valamennyi médiatartalom-szolgáltatása a kampány és a választások ideje alatt is megfeleljen a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és a Közszolgálati Kódex előírásainak”.

Most szombaton hivatalosan is elindult a kampány, és a közmédia már rögtön az első napon belebukott a saját vállalásába.

Az állampárt tesztelte ugyanis a közmédia kiegyensúlyozottságát azzal, hogy szombaton délelőtt Békéscsabán tartották a háborúellenes gyűlésnek nevezett fideszes kampányturné 10. állomását.

Vasárnap délután kettőkor zártam le ezt a cikket. A Kossuth Rádió Facebook-oldala ekkor a békéscsabai fideszes gyűlésről:

23-szor osztott meg videót (Orbán egy-egy gondolatmenetét kétszer is megismételték, nehogy valaki lemaradjon róla, ezekben ukrajnázott, brüsszelezett, az ellenfeleit minősítgette vagy elmesélte, hogy a Jóisten mindenki dolgát elrendezi, és azért nem jár már a kolbászfesztiválra, mert a pálinkáktól erősen elhajol).

19 képet posztolt, amire vagy Lázár János Orbán Viktort dicsérő szavait írták fel, vagy Orbán Viktor idézetet raktak rá (egyszer még Rákay Philip gondolatát is megosztották).

És négyszer osztottak meg olyan galériát, amelyen a Miniszterelnökség propagandafelvételei láthatóak.

Madártávlatból a békéscsabai gyűlésről szóló posztok tömege:

A Kossuth reels-gyűjteménye így alakult vasárnap:

Magyar Pétertől eközben egyszer raktak fel egy semleges posztot, amiben bejelenti, hogy a tiszás jelöltek összegyűjtötték a szükséges aláírásokat, a többiben vagy Kocsis Máté üzent Magyarnak, vagy Orbán hirdette ki a Tisza vereségét, de ifjabb Lomnici Zoltán is megfejtette a párt belső konfliktusai és a közmédia beszámolt arról is, hogy nyomozás indult a Tisza alelnöke ellen (a fideszes Budai Gyula feljelentése alapján).

Szóval, elindult a kampány, a Kossuthon így:

És hogy mi ment az első esti Híradóban a kampányban? Itt lehet visszanézni, az első blokk szól a kampányindításról – meg a második is. Valahogy csak fideszes jelölteket sikerült megszólaltatni, vagy fideszes, esetleges mihazánkos szimpatizánsokat.

A közmédiára 2025-ben 165 milliárd forint ment közpénzből. (Ha 4,5 millió körüli adófizetővel számolunk, az fejenként 36 600 forint évente.) Idén ez az összeg valamivel kisebb, de így is 154,7 milliárd adóforint gazdálkodik az MTVA.

Valószínűleg a DPK annyira lekötötte a közmédia figyelmét, hogy alig jut energia másra. Ebből a posztból például úgy tűnhet, mintha szombaton Sulyok Tamás a tavaly elhunyt Ferenc pápával találkozott volna.