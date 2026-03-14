Kivonták Irakból az Erbílben szolgáló magyar katonákat

A közel-keleti konfliktussal járó biztonsági helyzet romlása miatt elhagyta Irakot az Erbílben szolgáló magyar katona és diplomata állomány, szoros együttműködésben a tábort üzemeltető olaszokkal – jelentette be a Honvéd Vezérkar főnöke szombaton.

Böröndi Gábor vezérezredes közölte, hogy mindenki épségben és biztonságban elérte Törökországot, ahonnan a honvédség repülőgépével Magyarországra szállítják őket.

Iráni dróncsapás füstje az észak-iraki Erbíl nagyváros repülõtérnél február 28-án. Fotó: Gailan Hadzsi/MTI/MTVA

Az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított katonai műveletének kezdete óta megtorlásul több alkalommal érte iráni rakéta- és dróntámadás azokat iraki támaszpontokat, ahol nemzetközi erők állomásoznak.

A biztonsági helyzet romlása miatt az állomány részleges vagy teljes kivonásáról döntöttek a nemzetek.

Böröndi azt mondta, a biztonsági helyzet folyamatos, mélyreható elemzésének alapján született döntés arról, hogy az olaszokkal egyetértésben és együttműködésben ideiglenesen kivonják a magyar katonákat az erbíli légibázisról. A katonákkal együtt, az ő védelmük alatt hagyták el Irakot Magyarország erbíli főkonzulátusának munkatársai is.