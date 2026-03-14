Orbán már haza is rendelte a Barátság kőolajvezeték állapotának felmérésére kiküldött delegációt

Szerdán indult Ukrajnába Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes vezetésével egy magyar küldöttség, hogy megvizsgálják a Barátság kőolajvezeték állapotát. A delegáció azonban csak Kijevig jutott, a megsérült olajszivattyúhoz nem látogathattak el, mivel a területre bármelyik pillanatban érkezhetnek orosz drónok vagy rakéták. Szándékukban állt találkozni Denisz Smihal energiaügyi miniszterrel, ő azonban nem tartózkodik az országban. Orbán Viktor szombaton közzétett videójából kiderül, hogy haza is rendelte a küldöttséget, amely így részt is vehet a vasárnapi Békemeneten.





Kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy a küldöttség sok eredményt nem tud elérni, hiszen a két ország közötti elmérgesedett viszony következtében az ukrán fél jelezte, turistáknak tekinti a csoportot, nem pedig hivatalos delegációnak, amelynek útját mellesleg az ukránokkal való egyeztetés nélkül jelentették be.

Orbán videójából azonban természetesen az derülhet ki, hogy a küldöttség elérte a célját, „lépéskényszerbe hozta” az ukrán felet, mivel a Naftogaz nevű ukrán rendszerüzemeltető szervezett egy tájékoztatót a kijevi nagyköveteknek a vezeték állapotáról. Czepek aztán már odáig ment, hogy tényekkel térnek haza, hiszen

Nem engedtek bennünket oda, ebből adódóan ez a vezeték újraindítható.

Czepek Gábor egy saját videót is közzétett, melyben némiképp sértett hangon kéri számon az ukránokon, hogy nem tárgyaltak velük, pedig ők többször, higgadtan jelezték a tárgyalási szándékukat.