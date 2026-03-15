A WHO kétmillió dollár vészhelyzeti forrást tett elérhetővé Libanon, Irak és Szíria számára

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vasárnap kétmillió dollár (mintegy 685 millió forint) forrást tett elérhetővé vészhelyzeti tartalékalapjából (CFE) Libanon, Irak és Szíria számára az ottani egészségügyi intézkedések támogatására a közel-keleti válság éleződése miatt.

A WHO már a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy a térségbéli konfliktusok nagyszabású népességmozgást váltottak ki. Iránban becslések szerint több mint 100 ezer ember kényszerült lakhelye elhagyására az amerikai-izraeli légicsapások következtében, míg Libanonban mintegy 700 ezer belső menekültet tartanak nyilván.

Iráni menekültek Törökországban Fotó: ALI IHSAN OZTURK/AFP

A mostani tájékoztatás szerint egymillió dollárt különítettek el Libanon számára a traumatológiai ellátás kiterjesztéséhez, a betegségfelügyelet megerősítéséhez, valamint alapvető gyógyszerek és egészségügyi eszközök beszerzéséhez és elosztásához.

Irak és Szíria pedig fél-félmillió dollárhoz jut a vészhelyzeti koordináció és a tömeges sebesültek ellátásának támogatására, az alapvető gyógyszerek és ellátmányok beszerzésére és elosztására, az elüldözött lakosság számára nyújtandó egészségügyi szolgáltatások biztosítására, valamint a betegségfelügyelet és a közösségi tájékoztatás megerősítésére.

„Az élvonalban lévő egészségügyi dolgozók és a létfontosságú ellátás fenntartása alapvető jelentőséggel bír olyan időkben, amikor az egészségügyi ellátás jelentős kihívásokkal kénytelen szembesülni” – hangsúlyozta Hanan Balkhy, a WHO regionális igazgatója. (MTI)