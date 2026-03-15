Az Egyesült Államok azt kéri, hogy minden állampolgára azonnal hagyja el Irakot, miután a követséget támadás érte

Az iráni háború kezdete óta másodszor támadták meg az USA bagdadi nagykövetségét, amely minden amerikai állampolgárt arra szólított fel, hogy azonnal hagyják el Irakot. Az iráni háború egyre jobban átterjed a szomszédba.

„Irán és az ahhoz közel álló terrorista milíciák komoly veszélyt jelentenek az iraki közbiztonságra. Támadás ért amerikai állampolgárokat, amerikai érdekeltségeket és a kritikus infrastruktúrát” - írta a nagykövetség. „Ne próbáljanak eljutni a bagdadi nagykövetségre vagy az erbíli főkonzulátusra, mivel az iraki légtérben továbbra is fennáll a rakéták, drónok és aknavetők veszélye.”

Füst száll fel a bagdadi amerikai nagykövetség épületéből március 14-én Fotó: -/AFP

A nagykövetség elleni támadásért felelősséget vállaló Kataib Hezbollah egyik bagdadi parancsnokságát is találat érte, ez három ember életét követelve, köztük a szervezet egyik parancsnokáét – közölte a csoport egyik képviselője, valamint egy iraki biztonsági tisztviselő a New York Timesszal.

A lap arra hívja fel a figyelmet, hogy az azonnali távozásra felszólítás egyértelmű eszkalációt jelez, hiszen mindössze 24 órával korábban arra utasították az amerikaiakat, hogy „tartózkodjanak a feltűnéstől”, de ne meneküljenek el.

Szakértők arról beszélnek, hogy Irakban újabb frontja mélyülhet el a háborúnak, mert az Iránhoz közel álló fegyveres csoportok és az Iránt támadó amerikaiak ott is szembekerülnek egymással. „Ez az amerikai aggodalmak drámai fokozódását jelenti” – mondta James F. Jeffrey, az Egyesült Államok korábbi iraki nagykövete a nagykövetségi figyelmeztetésről. Myles B. Caggins III, a régióban nagy tapasztalattal rendelkező nyugalmazott amerikai ezredes szerint az iráni háború egyértelműen átterjedt Irakra. Az Iránhoz közel álló milíciák az elmúlt napokban több mint 200 alkalommal támadták meg az amerikai, emirátusi, francia és kurd diplomáciai, polgári és katonai létesítményeket. „Az Egyesült Államok többször is figyelmeztette Bagdadot, hogy vegye kézbe az irányítást ezen csoportok felett” – mondta.

A Kataib Hezbollah két harcosának temetési menete Bagdadban Fotó: QASSEM AL-KAABI/AFP

A legfrissebb fejlemények között van, hogy az iraki Kurdisztán régióban az Egyesült Arab Emírségek főkonzulátusát érte támadás, amelyben két őr megsérült, és az épület megrongálódott. Szintén szombaton jött a hír, hogy a Pentagon azonosította azt a hat amerikai katonát, akik a héten életüket vesztették, amikor egy utántöltő repülőgép lezuhant Irakban.

Az Irán által támogatott milíciák már régóta működnek Irakban, és Teherán regionális fegyveres erőinek hálózatához tartoznak, a libanoni Hezbollah, a gázai Hamász és a jemeni húszi milíciákkal együtt. Az Egyesült Államok és Izrael február 28-ai légitámadásai után indult háborúban az iraki milíciák vállalták a felelősséget nem csak a bagdadi amerikai nagykövetség, hanem egy amerikai katonai bázis és az észak-iraki Erbíl városában található konzulátus elleni támadásokért is. Szombaton kivonták az Erbílben szolgáló magyar katonákat is.

Bászrai nők vonulnak március 13-án Fotó: HUSSEIN FALEH/AFP

A 2003-as, Egyesült Államok vezette iraki invázió óta az ország próbál egyensúlyozni az USA és a szomszédos Irán között. Utóbbival az 1980-as években nyolc éven át véres háborút vívott, de az elmúlt években Irán befolyása megnőtt Irakban. A New York Times szerint több jel utal arra, hogy Washington az elmúlt napokban próbált nyomást gyakorolni az iraki kormányra a milíciák felszámolása érdekében. Marco Rubio amerikai külügyminiszter pedig sürgette az iraki miniszterelnököt, hogy tegyen lépéseket az amerikai diplomáciai személyzet és épületek védelmére. Közben iraki tisztviselők felháborodásukat fejezték ki a kormányzati ellenőrzés alatt álló milíciák bázisai elleni támadássorozat miatt. Ezekért az iraki biztonsági tisztviselők az Egyesült Államokat okolták, amely hivatalosan nem kommentálta az ügyet.