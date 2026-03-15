Kijev pénteken 31 ország nagykövetét tájékoztatta a Barátság kőolajvezeték elleni orosz támadásról

Kijev március 14-én diplomáciai tájékoztatót tartott 31 ország – köztük Magyarország – nagykövetei számára a Barátság kőolajvezetékben keletkezett károkról, amelyet Ukrajna szerint január végén orosz támadás ért, számolt be a Kyiv Independent. A Naftogaz állami energetikai vállalat és az ukrán külügyminisztérium közös eseményén részletesen ismertették a vezetéket ért csapás körülményeit és következményeit.

A dokumentumok és a helyszíni anyagok bemutatásával a Naftogaz szakértői átfogó képet igyekeztek adni a Barátság vezeték rendszerében okozott károkról és annak műszaki hatásairól. Serhii Koreckij, a vállalat vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy „az ilyen infrastruktúra helyreállítása összetett technológiai folyamat, amely időt, speciális eszközöket és folyamatos munkát igényel, még folyamatos fenyegetettség mellett is”.

A tájékoztatóra azt követően került sor, hogy egy magyar delegáció – Czepek Gábor energiaügyi államtitkár vezetésével – március 12-én Kijevbe utazott, hogy saját vizsgálatot folytasson a vezeték működőképességéről. Az ukrán külügyminisztérium azonban közölte: a látogatást nem egyeztették Kijevvel, a magyar küldöttségnek nem volt hivatalos státusza, és nem találkoztak ukrán tisztviselőkkel.

Március 14-én, a magyar miniszterelnökkel folytatott videóbeszélgetésben Czepek elismerte, hogy a csapatot nem engedték be a vezetékhez, így az „ellenőrzést” nem tudták végrehajtani. Orbán Viktor ennek ellenére sikeresnek nevezte a küldetést, mondván: a látogatás „mozgásba hozta a gépezetet”, és rávette Ukrajnát arra, hogy tartsa meg a Naftogaz-értekezletet. „Rákényszerítettük az ukránokat, hogy lépjenek” – fogalmazott Orbán, majd utasította Czepeket és csapatát a hazatérésre.



Orbán korábban azzal vádolta Kijevet, hogy szándékosan állította le a Barátság vezeték ukrajnai szakaszát, hogy „zsarolja” Magyarországot. Emiatt Budapest megvétózta az EU Oroszország elleni 20. szankciós csomagját, valamint a 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot, amely Ukrajnát támogatta volna.

A Naftogaz tájékoztatóján Koreckij megerősítette, hogy az orosz támadás január 27-én „jelentős károkat” okozott a vezetékrendszerben. Hozzátette, hogy Oroszország az invázió kezdete óta több mint 400 csapást mért a vállalat energiainfrastruktúrájára; csak 2026-ban eddig több mint 30 támadást regisztráltak, köztük a március 14-i éjszakai rakéta- és dróntámadást, amely Kijevet és környékét vette célba.