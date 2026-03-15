Nyitott sorompónál ment át egy vonat a Budapest–Belgrád-vonalon

Szombat este 9 óra körül felhajtott sorompónál haladt át egy tehervonat Dunaharasztinál a Budapest–Belgrád-vasútvonalon – írja a Telex egy birtokába került felvétel alapján. Az esetről egy helyi csoportba is feltöltöttek egy videót. Ezek szerint 8 percig zárva volt a sorompó, majd eltűnt a piros jelzés és elsötétült a fénysorompó, ezzel egy időben a sorompó is felnyílt, majd ezek után átment egy vonat a kereszteződésen.

A lap megkereste a MÁV-ot, ahonnan azt válaszoltak, hogy nem történt meghibásodás. „A videófelvételen látható szituációban a sorompó az előírásoknak megfelelően működött, nem hibásodott meg. Egy tehervonat ugyanis a sorompóberendezés körzetében forgalmi okból várakozott, ezzel meghaladta az előre tervezett időt, mely alatt át kellett volna haladni az érintett szakaszon és az átjárón.” A MÁV szerint egy ilyenkor általános, hatóságilag elfogadott protokoll zajlott le, ami „a biztonságos közlekedés fenntartását és a közúti közlekedők érdekeit is figyelembe veszi”.

Ezek szerint ha a sorompó meghibásodik, azt jelzik a berendezések és a mozdonyvezetőket is értesítik az üzemzavarokról. A vonatok ilyenkor csak lassan, maximum 15 km/órás sebességgel közelítik meg a kereszteződést. „Biztonsági okokból a biztosítóberendezési áramkör kialakítása olyan, hogy meghibásodás vagy forgalmi ok esetén ún. üzemzavar állapotba kerül 6-10 perc után. Ez azt jelenti, hogy a közút felé akkortól nincs fényjelzés (a fényjelző készülék sötét), – ahol van – a csukott állapotból a csapórúd is lassan (kb. 90 másodperc alatt) felnyílik, hogy a KRESZ betartása mellett a csapórudak kikerülése (szlalomozás) nélkül át lehessen haladni az átjárón akkor is, ha esetleg pl. a fénysorompó meghibásodott, és ne okozzon tartós fennakadást a keresztező úton” – írta a MÁV, hozzátéve „ez az automatizmus a jelzőberendezés elvárt és helyes működése, melyet emberi beavatkozás nélkül hajt végre.”

Kiemelték, hogy ha fénysorompó sötét, vagyis egyik lámpa sem villog, az a berendezés működésképtelenségét jelzi, ilyenkor pedig az autósok csak akkor haladhatnak át, ha az átkelés veszélytelen.