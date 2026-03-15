Ukrajna nem ingyen szeretne segíteni a dróntudásával a Közel-Keleten

Már közel egy tucat ország kért segítséget Ukrajnától a dróntámadások elhárításában, Kijev pedig már szakértőket küldött Katarba, az Egyesült Arab Emírségekbe és Szaúd-Arábiába is - mondta Zelenszkij ukrán elnök, aki azt is jelezte, hogy Ukrajnának haditechnikára és finanszírozási segítségre is nagy szüksége lenne, vagyis háborúban álló országként a jelek szerint nem ingyen szeretne másoknak segíteni.

„Ez nem a műveletekben való részvételről szól. Nem állunk háborúban Iránnal. Ez a védelemről és arról szól, hogy alaposan és teljes körűen felmérjük, hogyan állhatunk szembe a Sahedekkel”

– mondta Zelenszkij.

Ukrán drónelhárító képességek demonstrálása a müncheni biztonsági konferencián februárban. Fotó: Kolozsi Ádám

Pénteken az ukrán elnök Párizsban találkozott Reza Pahlavival, Irán száműzetésben élő koronahercegével, ami után arról beszélt, hogy Ukrajna „egy szabad Iránt akar látni, amely nem működik együtt Oroszországgal, és nem destabilizálja a Közel-Keletet, Európát és a világot”.

Az Ukrajna által nyújtott támogatások miatt Irán szombaton legitim célpontnak nevezte Ukrajnát: Ebrahim Azizi, az irái nemzetbizottság vezetője azt írta, hogy Ukrajna gyakorlatilag bevonódott a háborúba.