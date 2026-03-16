A japánok és az ausztrálok nem akarnak hajókat küldeni a Hormuzi-szorosba

Japán és Ausztrália bejelentette, nem áll szándékukban hadihajókkal biztosítani a Hormuzi-szoroson átkelő kereskedelmi hajók kíséretét – adta hírül a Reuters. Donald Trump vasárnap közölte, a világ azon országainak, amelyek az Irán által lezárt szoroson keresztül kapják az olajat, gondoskodniuk kell az átjáróról, karöltve az amerikaiakkal. Az elnök lényegében arra szólította fel az Egyesült Államok szövetségeseit, hogy hozzanak létre koalíciót a létfontosságú útvonal újranyitására.

Miután az Irán elleni amerikai–izraeli háború káoszt okozott a Közel-Keleten, illetve olajpiaci krízist idézett elő, Trump azt hangsúlyozta, hogy a Perzsa-öböl olajára építkező államok közös felelőssége megvédeni a szorost, amelyen egyébként békeidőkben a globális energiaszükséglet egyötöde halad át.

Az elnök az Air Force One fedélzetén nyilatkozva azt mondta, a kormánya hét országgal vette fel ez ügyben a kapcsolatot, de nem nevezte meg őket. A közösségi médiában arról írt, reméli, hogy Kína, Franciaország, Japán, Dél-Korea és az Egyesült Királyság is küld hajókat – de egyikük sem reagált elsöprő lelkesedéssel.

Megdrónozott hajó a Hormuzi-szorosnál, 2026. március 11-én Fotó: HANDOUT/AFP

Trump a kínaiak segítségére is számít a blokád megszüntetésében, amit aligha fog megkapni. Ennek kapcsán nem zárta ki, hogy számára kedvezőtlen reakció esetén elhalasztják a március végére tervezett találkozóját Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Az Európai Unió külügyminiszterei hétfőn vitatják meg a kérdést, de kisebb haditengerészeti missziójuk kompetenciáit várhatóan nem fogják kiterjeszteni a Hormuzi-szorosra.

Az átjáró a háború első napjaitól gyakorlatilag zárva van, noha néhány iráni és más hajó időnként áthaladhat rajta. Több tankert, ami a blokád ellenére megpróbált átjutni, találat ért az elmúlt napokban. A Brent olaj ára mindeközben továbbra is 100 dollár fölött van hordónként. (via Reuters)