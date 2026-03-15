Trump azt követeli, hogy más országok is szálljanak be az Irán elleni háborúba

A Hormuzi-szoros a globális energetikai rendszer legnagyobb fojtópontja
Fotó: -/AFP

Miközben a fél világ azon szorong, meddig nőnek még az izraeli-amerikai támadássorozat után egekbe szökő üzemanyagárak, Donald Trump most már segítséget kér az olajszállítás biztosításához kulcsfontosságú Hormozi-szoros védelméhez, amelyet Irán bosszúból zárva akar tartani.

Pontosabban nem segítséget kér, hanem tulajdonképpen megköveteli azt, és átrakja magát a segítőkész kívülálló szerepébe:

„a világ azon országainak, amelyek az Hormuzi-szoroson keresztül kapják az olajat, gondoskodniuk kell erről az átjáróról, és mi ebben segíteni fogunk – SOKAT!”

írta ki szombat este a Truth Socialre. „Az USA együttműködik ezekkel az országokkal, hogy minden gyorsan, zökkenőmentesen és jól menjen. Ennek mindig is csapatmunkának kellett volna lennie, és most az is lesz – ez összehozza a világot a harmónia, a biztonság és az örök béke felé tartó úton!”

Ez a körítés legjobb esetben is megmosolyogtató, hiszen az Egyesült Államok és Izrael előzetesen nem vonta be a háborús tervezésbe a partnereit, sőt, Trump még a bombázások első körei után is gúnyolódott a brit miniszterelnökön, hogy most már ne küldjön hadihajót a térségbe, hiszen már győztek. A béke és biztonság felé tartó út során az Egyesült Államok „szét fogja bombázni a partvidéket, és folyamatosan kilövi a vízből az iráni csónakokat és hajókat”. Bár Trump állítja, hogy „Irán katonai képességeinek 100 százalékát megsemmisítette”, de hozzátette: az ország még így is „könnyen” tud bevetni drónokat, aknákat és rövid hatótávolságú rakétákat.

Thai hajó a Hormuzi-szorosnál március 11-én
Fotó: HANDOUT/AFP

Aztán szombaton már arról írt: reméli, hogy Kína, Franciaország, Japán, Dél-Korea és az Egyesült Királyság hadihajókat küld a szoroshoz.

Az elsőként idézett poszt nem pontosítja, mely országok katonai részvételét várja el Trump, hiszen számtalan állam kapja a Hormuzi-szoroson keresztül az olajat. De a konkrétan megszólított országok közül eddig senki sem reagált elsöprő lelkesedéssel:

  • Egyesült Királyság: „Ahogy korábban is elmondtuk, jelenleg szövetségeseinkkel és partnereinkkel tárgyalunk a régióban a hajózás biztonságát garantáló különböző lehetőségekről.”
  • Kína az ellenségeskedés azonnali beszüntetését szorgalmazza. A washingtoni követség szóvivője nem árulta el, hogy Peking teljesíti-e Trump kérését, de kijelentette, hogy minden félnek felelőssége a stabil és akadálytalan energiaellátás biztosítása, hozzátéve, hogy Kína továbbra is erősíteni fogja a kommunikációt az érintett felekkel.
  • Japán az Egyesült Államokat legközelebbi szövetségesének tekinti, de még nem reagált hivatalosan Trump felhívására. A külügyminisztérium egyik tisztviselője azt mondta, hogy Japán nem fog azonnal hadihajókat küldeni csak azért, mert Trump ezt kérte.
  • Franciaország kormány sem adott azonnali választ. A külügyminisztérium azonban cáfolta azokat a híreket, miszerint az ország hadihajókat küldene a Hormuzi-szorosba.
  • Dél-Koreából nem érkezett azonnali válasz.
A Hormuzi-szoros esete mutatja meg igazán, hogy Trumpék mennyire fogalmatlanul vágtak bele ebbe a háborúba

Olajsokk, teljesen felbolydult piacok élelmezési válság. A világ legfontosabb kereskedelmi útvonalának kiesése hatalmas zűrzavart okoz mindenhol, és az amerikai kormánynak szemmel láthatólag fogalma sincs, hogy mit kezdjen ezzel.

