A Hormuzi-szoros esete mutatja meg igazán, hogy Trumpék mennyire fogalmatlanul vágtak bele ebbe a háborúba

Kedd este az amerikai hadsereg központi parancsnoksága bejelentette, hogy tizenhat iráni aknatelepítő hajót támadtak meg a Hormuzi-szoros közelében. A szoros a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonala, amiről rengeteg szó esik az Egyesült Államok és Izrael által megindított háború óta, hiszen esetleges hosszabb idejű kiesése világszerte jelentős energiaársokkhoz vezetne, és az elmúlt napok eseményei már minden idők legnagyobb ingadozását hozták a kőolajpiacon.

Az 55 kilométer széles szoros Irán és Omán között fekszik, ez választja el a Perzsa-öblöt az Arab-tengertől. A szoroson keresztül jut ki a világpiacra Irak, Kuvait, Szaúd-Arábia, az Emirátusok és Irán olaja is, ezért a szabad átjárhatósága világgazdaságilag is rendkívül fontos: ezen az útvonalon halad át a világ olaj- és LNG-kereskedelmének ötöde. Ez a húsz százalékos arány önmagában is rendkívül magas, de ráadásul kereskedők elmondása szerint az Öbölben lévő kitermelő országok tudnak a leginkább reagálni a hirtelen felmerülő igényekre, azaz ez az olajpiac leginkább rugalmas forrása. Mindezekre ugyan előzetesen rengeteg elemző figyelmeztetett, de az amerikai kormányt mintha meglepték volna a fejlemények.