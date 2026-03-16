Alkotmánybírósághoz fordult a Fővárosi Törvényszék a kormányrendelet miatt, ami megtiltotta a szolidaritási hozzájárulás miatti pereket

Alkotmánybírósághoz fordult a Fővárosi Törvényszék, amely a kihirdetett kormányrendelet ellenére sem szüntette meg a szolidaritási hozzájárulás miatt folyó perüket – írja a hvg.hu.

A kormány februárban hozott egy rendeletet, amely megtiltotta, hogy a szolidaritási hozzájárulás miatt bírósághoz lehessen fordulni, és a már folyamatban lévő pereket is fel kellett volna függeszteni. Azt már február elején lehetett tudni, hogy a Fővárosi Törvényszék beintett, ugyanis hoztak egy végzést arról, hogy a most hétfői tárgyalást megtartják. Erről akkor tájékoztatták a pert indító Fővárosi Önkormányzatot is.

Kérdésünkre a főváros azt írta, a bíróság arról is tájékoztatta a feleket, hogy alkotmányossági és európai uniós jogi aggályai is vannak a kormányrendelet miatt. (A Budapest Környéki Törvényszék sem szüntette meg az ugyanilyen eljárást, ami Szigetszentmiklóst érinti.)

A hvg.hu beszámolója szerint a Fővárosi Törvényszék két ügyet is tárgyalt hétfőn (ugyanaz a téma, csak különböző időpontokat érint, ezért volt két ügy), majd a második végén hirdette ki a végzést arról, hogy egyedi normakontrollt kér az Alkotmánybíróságtól.

Azt kérik a testülettől, hogy állapítsák meg a rendelet alkotmányellenességét. A bíróság szerint a kormányrendelet sérti az igazságszolgáltatás alkotmányos és uniós szerepét, a hatalommegosztás és jogállamiság elvét, a bírói függetlenség elvét, a hátrányt okozó visszaható hatályú jogalkotás tilalmát, a jogbiztonság elvét, a tisztességes eljáráshoz való jogot, azaz a bírósághoz fordulás jogot és a jogorvoslati jogot is.

Tóth-Lakos Fruzsina tanácselnök hosszan részletezte a problémákat. A felsoroltakon kívül problémásnak találták azt is, hogy a kormányrendelet a veszélyhelyzet fennállásáig hatályos, hiszen így a kormány egy ideiglenes törvényből kapta a felhatalmazást, amivel végérvényesen lezárhatna ügyeket.

Az eljárás a hatalommegosztás és a jogállamiság elvét azért sérti, mert elvonja a bíróságoktól az ítélkezési jogot folyamatban lévő ügyekben úgy, hogy az állam peres félként érintett – írja a lap.

A tanácselnök arról is beszélt, ez az egész túlmutat a szolidaritási pereken, hiszen így végső soron az állam bármikor megszüntethet folyamatban lévő bírósági eljárásokat.

„Márpedig egy alkotmányos jogállamban egy kormányrendelet nem állhat az Alaptörvény rendelkezései felett.”

Az Alkotmánybíróság 90 nap alatt bírálhatja el az indítványt, addig a pereket felfüggesztették.

Karácsony Gergely főpolgármester szerint ez egy „újabb győzelem Budapestnek és a jogállamnak”. Karácsony szerint az Alkotmánybíróság valószínűleg nem fogja elsietni a döntést, de „aligha tehet mást”, mint hogy hatályon kívül helyezze a rendeletet.

A főpolgármester kitart amellett, hogy a kormány törvénytelenül vette el a fővárosiak pénzét a szolidaritási hozzájárulás mértéke miatt (amit a kormány visszautasít).