Tarr Zoltán: A Tiszánál külön munkacsoport van a Mol-kérdés kezelésére

Magyar Péterék vezető üzletembereket toboroznak az állami vállalat vezetői pozícióiba arra az esetre, ha megnyerik az április választásokat – írja a Politico. A lap szerint a Tiszánál úgy számolnak, hogy az üzleti szférából érkező vezetők magukkal hozzák majd azokat a készségeket, amelyekkel megtörhetik Orbán Viktor miniszterelnök állami intézményeinek hatalmát.

Ha nyernek, nem politikai pozíciókat akarnak osztogatni, hanem a nagyvállalatok igazgatótanácsából toboroznának vezetőket, többek között kormánytagokat is. Tarr Zoltán, a Tisza egyik alelnöke azt mondta a lapnak, hogy az új minisztereket nem fogja beszennyezni a korábbi kormányzati tapasztalat, ami veszélyeztetné a képességüket Orbán állami szerepének csökkentésére. Elismerte ugyanakkor: az, hogy nem tudnak vagy akarnak olyan emberekkel foglalkozni, akiknek „bizonyos kormányzati poggyászuk”, valóban korlátozza a lehetőségeiket.

A Politico példaként említi Orbán túlhatalmára és politikán túlnyúló befolyásának összetettségére a Molt. A tőzsdén jegyzett olajcégnek – a közkézhányada csaknem 62 százalék, vagyis a részvényei közel kétharmada a tőzsdén forog – az Orbán Balázs vezette kormányközeli MCC alapítvány 10 százalékos, holtversenyben második legnagyobb tulajdonosa (a legnagyobb tulajdonos 10,49 százalékkal a MOL-Új Európa alapítvány, aminek kuratóriumi tagja Schmidt Mária és Demeter Szilárd, míg kuratóriumi elnöke a NER kedvenc operaénekesnője, Miklósa Erika).

Nem csoda, hogy Tarr elmondása szerint a Tiszának van egy „különleges munkacsoportja”, ami „tervet” készített az olajcéggel kapcsolatos kérdések kezelésére, és hogy

„a Mol teljes vezetői struktúrája és tulajdonosi struktúrája olyan dolog, amivel foglalkozni kell”.

A Tisza alelnöke szerint „vannak bizonyos dolgok, amelyekkel könnyebb lesz dolgozni, és lesznek olyanok is, amelyekkel nem lesz olyan könnyű dolgozni, például az MCC-vel”. Ha a tulajdonosi struktúrát nehéz is megváltoztatni kétharmados többség nélkül, a vállalat stratégiáján könnyebb lesz módosítani, mondta Tarr, aki arról is beszélt: a kormányra kerülve a Tiszának pragmatikus és kölcsönösen előnyös kapcsolata lesz Ursula von der Leyennel és Brüsszellel.