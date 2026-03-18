A lengyelek kiadják az orosz régészt Ukrajnának, aki az annexió után is folytatta az ásatásokat a Krím-félszigeten

Egy varsói bíróság döntése értelmében kiadják Ukrajnának Alekszandr Butyagin orosz régészt. A régész ügyvédjének közlése szerint hiába apelláltak arra, hogy Butyagin mint orosz állampolgár életét, egészségét és szabadságjogait veszélyek fenyegethetik Ukrajnában. Az elsőfokú döntés nem azt jelenti, hogy Butyagint azonnal vihetik is az ukránok, a védelem mindenképpen fellebbezni fog ellene.

Alekszandr Butyagint – mint arról a 444 is beszámolt – 2025 decemberében vették őrizetbe Varsóban ukrán kérésre, akik 2024-ben adtak ki ellene körözést. Azóta előzetesben ül a lengyel fővárosban.

A régész 1999 óta vezette az Ermitázs ásatását a krími Mirmekionnál, sokáig Ukrajna szabályos engedélyével. A településen a Kr. e. 6 században telepedtek le az ókori görögök. Butyaginék az évek során több száz ókori érmét tártak fel a helyszínen.

Az ásatás akkor kezdődött, amikor a félsziget még ukrán fennhatóság alatt állt, ám azután is folytatódott, hogy Oroszország elfoglalta a területet. Az ukrán hatóságok ekkor büntetőeljárást indítottak Butyagin ellen, mert úgy ítélték meg, hogy immár engedély nélkül dolgozik a helyszínen. 2024 novemberében adták ki a körözést, majd idén áprilisban a távollétében elrendelték a letartóztatását, ami egy évre rá Lengyelországban meg is történt. A régészt illegális ásatásokkal és a régészeti komplexum „illegális részleges megsemmisítésével” vádolják.

Butyagin helyzetére a kulturális javak védelméről szóló hágai egyezmény vonatkozik. A dokumentum második jegyzőkönyve előírja, hogy fegyveres konfliktus esetén a megszálló hatóságoknak „meg kell tiltaniuk és meg kell akadályozniuk” a régészeti ásatásokat, néhány szűk kivételtől eltekintve. Az egyezménynek Lengyelország és Ukrajna is részese, Oroszország nem.

Butyagin tavaly azt nyilatkozta az orosz médiának, hogy az ásatással csak azt a munkát végezte, „amiért az életét szentelte”. Fő célja a műemlékek megőrzése volt. A régész mellett munkáltatója is kiállt. Az Ermitázs álláspontja szerint Butyagin a geopolitikai körülményektől függetlenül betartotta a nemzetközi jogot és az etikai előírásokat. A múzeum egyik névtelenséget kérő munkatársa szerint a Krím-félszigeten dolgozó régészek nem is kérhetnek engedélyt az ukrán hatóságoktól, csak az orosz minisztériumtól. (via Meduza)