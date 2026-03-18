Újabb iráni támadáshullám az Öböl-államok ellen

Szerda reggel és délelőtt számos Öböl menti államot bombázott az iráni rezsim, amely így próbálja megtorolni Ali Laridzsáni nemzetbiztonsági főnök halálát. A BBC frissülő hírfolyama az alábbi fontosabb eseményekről számol be:

Kuvait közölte, hogy légvédelmét rakéta- és dróntámadások elfogására kellett bevetnie;

A bahreini hatóságok légvédelmi riasztást adtak ki hajnalban, figyelmeztetve a lakosságot, hogy keressenek menedéket,

Katar védelmi minisztériuma közölte, hogy szerdán a kora reggeli órákban megakadályozott egy, a területét célzó rakétatámadást.

Közben a Reuters beszámolója szerint Dubajban hangos robbanásokat lehet hallani. Az Egyesült Arab Emírségek azt tweetelte ki: „A légvédelmi rendszerek jelenleg rakétafenyegetésre reagálnak. Kérjük, maradjanak biztonságos helyen, a hivatalos csatornákon keresztül kövessék a figyelmeztetéseket és a friss információkat”.

A BBC azt írta, hogy a városban lévő tudósítóik szerda délelőtt riasztást kaptak a mobiltelefonjaikra, majd körülbelül 10 másodperccel később két robbanást hallottak a távolban. Beszámolójuk szerint a telefonos riasztások és a robbanások hangja mindennapossá vált a városban, amely kihaltabb a szokásosnál, de „ahogy lenéztünk a városba, az építőmunkások folytatják a munkájukat, még mindig közlekednek az utcákon autók”.

A szaúdi védelmi minisztérium magyar idő szerint nem sokkal kilenc óra után arról tweetelt, hogy egy drónt fogtak el és semmisítettek meg Rijád térségében.

Közben Libanonból azt jelentették, hogy a Bejrút ellen irányuló éjszakai-hajnali izraeli rakétatámadás teljesen lerombolt egy épületet a libanoni fővárosban. A BBC azt írja: az izraeli támadások most már a város központját célozzák, és egy olyan épület vált romhalmazzá, amit üzletek és szállodák vesznek körül. Izrael azt állítja, hogy nemcsak a Hezbollah harcosait és vezetőit lövi, hanem azokat a vállalkozásokat is, amelyek állítása szerint kapcsolatban állnak a csoporttal, és segítenek finanszírozni katonai műveleteiket.

Bejrút az izraeli rakétázás után Fotó: Mohamed Azakir/REUTERS

Izraelben közben szintén jelentős károkat okozott a hajnali iráni rakétatámadás. Az ország egészségügyi minisztériuma szerint az elmúlt 24 órában 192-en kerültek kórházba rakétatámadások okozta sérülésekkel. Két ember meghalt, amikor az otthonukat egy bomba találta el, írja a BBC.