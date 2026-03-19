Bezárták a pszichiátriára az orosz bloggert, aki hazug háborús bűnösnek nevezte Putyint

Pszichiátriai klinikára vitték az a putyinistaként ismert bloggert, aki nemrég nyilvánosan lehazugozta és háborús bűnösnek nevezte Vlagyimir Putyint. Ilja Remeszlo arról írt a blogján, hogy nem támogatja többé az orosz elnököt, mert szerinte oroszok sokaságát küldte a halálba a zsákutcás ukrajnai háborúban, tönkretette a gazdaságot, lerontotta az életszínvonalat, túlszigorította az internet ellenőrzését és lehetővé tette a korrupció virágzását. Ezért úgy látja, hogy „Vlagyimir Putyin nem legitim elnök. Vlagyimir Putyinnak le kell mondania, háborús bűnösként és tolvajként bíróság elé kell állnia”.

Amikor a rendszerkritika után megkérdezték, hogy fél-e, azt mondta, nem készül elhagyni Oroszországot, csak akkor, ha a családját is megfenyegetnék bármilyen módon. Hozzátette: „Nem börtönözhetnek be mindenkit Putyin bírálata miatt. Ez ostobaság.”

Ehhez képest a Fontanka beszámolója szerint Remeszlót csütörtökön Szentpéterváron a Szkvorcov–Sztyepanov nevét viselő 3-as számú pszichiátriai kórházba szállították. Erről Z-bloggerek számoltak be.

Ilja Remeszlo több éven át kampányt folytatott Alekszej Navalnij ellen, és személyesen is szerepet játszott az alapítványa adományaihoz kapcsolódó „csalás” ügyében indított büntetőeljárásban. (Meduza)