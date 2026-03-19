Döntött a Fővárosi Törvényszék: a horvát bíróságok a Hernádi Zsolt elleni jogerős ítéleteit Magyarország nem veszi figyelembe és nem ismeri el

Lezárult a Hernádi Zsolt ügyében indított ún. megfeleltetési eljárás – tudatta a MOL sajtóközleménye. Az EU-s szabályoknak megfelelően vizsgálni kell, hogy egy másik tagországban hozott ítélet megfeleltethető-e a magyarországi jogszabályokkal és az EU alapvető jogrendszerében foglaltakkal. A Fővárosi Törvényszék március 18-án meghozott jogerős végzésével döntött arról, hogy Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója ellen a horvát bíróságok által jogerősen meghozott elítélő határozatokat Magyarország nem veszi figyelembe és nem ismeri el.

A törvényszék döntésének indokolása a Mol közleménye szerint részletesen kitér azokra a jogsértésekre, melyek elkövetésével Hernádi Zsolt alapvető emberi jogai súlyosan sérültek a horvátországi eljárásokban, kiemelve a pártatlan és tisztességes eljáráshoz való alapvető emberi jogok sérelmét és a védelem lehetőségeinek súlyos korlátozását.

Hernádi horvátországi ügye régóta húzódik: a korrupció és szervezett bűnözés elleni horvát ügyészség 2013-ban emelt vádat a Mol-vezérigazgató ellen, miután arra jutottak, hogy a magyar vállalat azért vehette át 2009-ben az INA nevű horvát energiacég feletti irányítást, mert Hernádi lefizette Ivo Sanader akkori horvát kormányfőt. 2021-ben Sanadert hat, Hernádi Zsoltot két év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a zágrábi Legfelsőbb Bíróság.

Hernádit nem adta ki Magyarország, mert 2012-ben egy hazai eljárásban már felmentették ugyanebben az ügyben. A Mol-vezér azonban továbbra sem hagyhatta el Magyarországot, mert a horvát állam nemzetközi körözést adott ki ellene, és elvben egy harmadik ország kiadhatta volna Zágrábnak. Az Interpol körözési listájáról 2023 novemberében került le. A Mol 2022-ben két nemzetközi választottbíróság előtt is kártérítési pert nyert a horvát állammal szemben.