Orbán otthagyta Brüsszelben a tárgyalóasztalt, amikor Zelenszkij megjelent a képernyőn

Miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videókapcsolaton keresztül beszélt az uniós vezetőkhöz az EU-csúcs kerekasztal-beszélgetésén, az EU brüsszeli központjában, Orbán Viktor magyar miniszterelnök távolabbról figyelte a kerekasztalt. Az Euronews szemtanúkra hivatkozva azt írta, hogy a magyar miniszterelnök az ukrán elnök beszéde közben nyugtalanul járkált és időnként hangosan puffogott.

Orbán a pálya széléről figyel
Fotó: GEERT VANDEN WIJNGAERT/AFP

Zelenszkij a beszédében azt mondta, hogy a magyar kormány által blokkolt 90 milliárd eurós hitel „az életek védelmét szolgáló erőforrás” lenne számukra. Elmondta, hogy amerikai gyártású Patriot légvédelmi rendszerek beszerzésére használnák fel a pénz egy részét. Orbán azt mondta, nem változtatott az álláspontján a hitel jóváhagyásával kapcsolatban, vagyis „ha van olaj, van pénz, ha nincs olaj, nincs pénz”.

Zelenszkij szerint a 20. Oroszország elleni szankciós csomag, amit magyar és szlovák vétó akadályoz, „tovább növelhette volna a nyomást Oroszországon, hogy a valódi béke felé mozduljon el”. Az ukrán elnök egy másik magyar vétóról is beszélt – Ukrajna EU-csatlakozási törekvéseinek blokkolásáról. Szerinte fontos, hogy Oroszország lássa: Ukrajna uniós tagsági folyamata visszafordíthatatlan. „Ha van egy egyértelmű dátum, az azt jelenti, hogy Oroszország semmilyen módon nem tudja majd megakadályozni a csatlakozásunkat” – mondta. Ugyanakkor az EU már jelezte, hogy nem lehetséges konkrét menetrendet kijelölni és felgyorsítani Ukrajna csatlakozását, Zelenszkij azonban úgy érvelt, hogy egy világos dátum segítene feloldani a vétót. „Láthatják, mennyi mindent blokkolnak, és milyen nehéz egy egységes Európának még a már meghozott döntéseket is végrehajtania.”

Az olajszállítás Magyarország és Szlovákia felé január 27-én állt le, amikor orosz dróntámadás érte a brodi szivattyúállomást. Az olajszállítás leállása miatt a magyar kormány nem a drónt elindító oroszokat, hanem az ukránokat kezdte hibáztatni, azzal vádolták az ukrán vezetést, hogy politikai okokból állították le a szállítást. Válaszul február közepén Orbánék leállították a dízelüzemanyag szállítását Ukrajnába, a szlovák kormány pedig leállította az ukrajnai áramszállítást. A magyar kormány erre még rátett egy lapáttal, és bejelentette, hogy addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatást és az orosz szankciókat, amíg nem jön kőolaj a Barátság vezetéken.

Az uniós vezetők azzal vádolják Orbánt, hogy az ukrán vétót választási célokra használja

Most Ukrajnára és az egész Európai Tanácsra gyakorol nyomást. Véleményem szerint ezt belpolitikai okokból teszi Magyarországon” – mondta Ulf Kristersson svéd miniszterelnök a csúcstalálkozóra érkezve.

Christian Stocker osztrák kancellár elutasította Orbán energiaellátási érveit mint ürügyet, és azt mondta, a vétó valódi oka a választási küzdelem. „Ha az energiaellátás nyilvánvalóan csak ürügy, akkor meg kell beszélnünk, mi áll mögötte. És ha ez a választási harcról szól, akkor egymás között is őszintének kell lennünk, és ki kell mondanunk, hogy ez nem érvényes érv – figyelembe véve, mi történik Ukrajnában, hogyan élnek az ukrán emberek, és miben állapodtunk meg korábban” – mondta Stocker.

Bart De Wever belga miniszterelnök elismerte, hogy Orbánra nyomás nehezedik a belpolitikában, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a korábban elfogadott döntéseket mindenképpen végre kell hajtani. „Lehet, hogy bonyolult lesz ezt a csomagot elfogadni a magyar választások előtt. Az a benyomásom, hogy ez a kampány része. De mindenképpen végre kell hajtanunk az itt meghozott döntéseket” – mondta De Wever. Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője szintén utalt a magyar választásokra, majd megjegyezte, hogy Magyarország számára alternatív olajellátási útvonalak is rendelkezésre állnak. „Horvátország is képes ellátni Magyarországot olajjal, de úgy gondolom, választási időszakban az emberek nem mindig racionálisak” – mondta Kallas.

Közben Robert Fico szlovák miniszterelnök „további intézkedésekkel” fenyegette meg Ukrajnát, ha nem indul újra a Barátság-vezeték. (Euronews)

Kapcsolódó cikkek

Fico bejelentette, hogy Szlovákia leállítja Ukrajna vészhelyzeti áramellátását

A szlovák miniszterelnök szavaiból úgy tűnik, hogy az állandó áramszolgáltatás egyelőre nem szűnik meg a két ország között.

Haász János
külföld

Orosz drón találta el a Barátság kőolajvezeték egyik létesítményét Lvivben

Az olajvezeték továbbra is üzemel, és orosz kőolajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.

Czinkóczi Sándor
háború

Szijjártó Péter: Leállítottuk a dízelüzemanyag szállítását Ukrajnába

A szállítást addig nem indítja újra a magyar kormány, míg az ukránok újra nem indítják az olajszállítást a Barátság-kőolajvezetéken Magyarország irányába.

Székely Sarolta
gazdaság

Szijjártó: Magyarország addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatást, amíg nem jön kőolaj a Barátság vezetéken

Pedig decemberben már megegyeztek tagállamok a hitelfelvételből – a magyar kormány is belement azzal a feltétellel, hogy nem neki kell visszafizetnie a hitelt és a kamatokat.

Bódog Bálint
POLITIKA

Magyarország addig blokkolja a 20. szankciós csomag elfogadását, amíg nem indul újra a kőolajszállítás a Barátságon

Az uniós tagállamok hétfőn tervezik elfogadni a szankciós csomagot, Szijjártó Pétert idézve: „nos, ez nem lesz így”.

Takács Lili
POLITIKA

Orosz támadás miatt nem érkezett orosz olaj a hónapban Magyarországra, de Szijjártó ezért is az ukránokat okolja

A szlovák energiaügyi minisztérium arra készül, hogy a napokban újraindul az ellátás, de a magyar külügy Zelenszkij ügyködését sejti a leállás mögött.

Bódog Bálint
POLITIKA