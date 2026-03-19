Sidi Péter: „Nem követtem el bűncselekményt, nem nekem kéne itt ülnöm!”

Sidi Péter sportlövő ártatlannak vallotta magát a Pesti Központi Kerületi Bíróság előkészítő ülésén. A sportolót hamis vád vétségével vádolják, derül ki a Fővárosi Törvényszék közleményéből.

A vádirat szerint a terhelt egy külföldön megrendezett versenyen mint a magyar válogatott tagja vett részt. Csapattársai közé tartozott többek között a későbbi sértett is, akivel köztudottan rossz viszonyban állt. A vádirat szerint a terhelt doppingszert tett ezen versenyzőtársa vitaminjai közé. A vádlott célja az volt, hogy a tiltott szer fogyasztásával fegyelmi vétségre vonatkozó koholt bizonyíték jusson a nemzetközi szervezeten keresztül a fegyelmi jogkör gyakorlójának tudomására,

illetve a riválisát doppingvétség miatt zárják ki a nemzetközi versenyről és tiltsák el a versenyzéstől.

MTI Fotó: Czeglédi Zsolt Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Az előkészítő ülésen a vádlott nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, magát ártatlannak vallotta, ám vallomást csak a tárgyaláson kíván majd tenni.

A bíróság tárgyalásra utalta az ügyet, amely 2026. június 5-én a sértett, a vádlott és a tanúk kihallgatásával folytatódik.

A 2021-es márciusi indiai sportlövő világkupa elég botrányosra sikerült a magyar csapatnak, ami a döntőben ki sem állt, mert Péni és Pekler Zalán nem voltak hajlandók Sidi társaságában versenyezni. Szerintük ugyanis Sidi csal, mert puskáján nehezékként használ egy támasztékot.

A botrány ezután még fokozódott, mert miután Péni doppingmintája pozitív lett, a sportoló egyből szabotázst emlegetett, majd később bemutatták a szállásukon készült biztonsági kamerás felvételeket, melyeken az látszott, hogy valaki beoson Péni szobájába, és 45 percen át ott tartózkodik. Ezután a szövetség két évre felfüggesztette Sidit, aki ellen Péniék feljelentést is tettek.

Az indiai versenyen Péni nem érezte jól magát, sokszor kellett vécéznie, de ennek nem tulajdonított különösebb jelentőséget. Az viszont feltűnt neki, hogy a magával vitt D-vitamin kapszuláknak megváltozott a színe. Amikor itthon újra beszedte és megint hasmenése volt, akkor már gondolta, hogy van összefüggés a kettő között. Körülbelül három héttel később kapta meg az értesítést arról, hogy vizeletmintájában tiltott szert találtak.

Sidi Péterrel szemben 2024 októberében emeltek vádat.