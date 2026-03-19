Ukrán delegáció utazik az Egyesült Államokba, hogy újrainduljanak a béketárgyalások

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a tárgyalócsoport találkozik majd az amerikai képviselőkkel. „Szünet állt be a tárgyalásokon, és itt az ideje, hogy újrakezdjük őket. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tárgyalások valóban érdemiek legyenek” – mondta Zelenszkij.

Nem sokkal korábban egyébként Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is arról beszélt, hogy az iráni konfliktus elvonja a figyelmet, ezért szünetelnek a háromoldalú, amerikai-orosz-ukrán tárgyalások.

Zelenszkij a Fehér Házban az augusztusi látogatásán. Fotó: MANDEL NGAN/AFP

„Elsődleges célunk, hogy mindent megtegyünk a méltóságteljes béke feltételeinek megteremtése érdekében” – magyarázta Zelenszkij, miközben arról nincsenek információk, hogy a március 21-re tervezett tárgyaláson Oroszország részt vesz-e.

A Kijev, Moszkva és Washington közötti háromoldalú tárgyalások legutóbbi fordulójára február 17-18-án Genfben került sor, míg a március 5-re tervezett Abu-Dzabi-i további találkozót az Irán elleni amerikai-izraeli csapás után elhalasztották, és nem ütemezték be újra. (Kyiv Independent)