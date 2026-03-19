Kreml: Szünetelnek az ukrán béketárgyalások

A Kreml tájékoztatása szerint megrekedtek az Oroszország és Ukrajna közötti béketárgyalások, ez pedig a Politico cikke szerint csak megerősíti Kijev azon félelmeit, miszerint az iráni háború kisiklathatja a békefolyamatot.

„A háromoldalú csoport szünetel” – mondta Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivője csütörtökön az Izvesztyija újságnak. Hozzátette azonban, hogy a Moszkva és Washington között párhuzamosan zajló gazdasági együttműködési tárgyalások még mindig folyamatban vannak. A Kreml megbízottja, Kirill Dmitrijev korábban már utalt arra, hogy a két fél közös projekteket is fontolgat, Oroszország ráadásul régóta lobbizik az Egyesült Államoknál a gazdasági szankciók feloldásáért.

„Ez egy szituációs szünet, nyilvánvaló okokból” – mondta. Peszkov azt mondta, amint „amerikai partnereink” nagyobb figyelmet tudnak fordítani az ukrán ügyekre, Moszkva reményét fejezi ki, hogy véget érhet a szünet, és sor kerülhet egy új tárgyalási fordulóra.

A három fél legutóbb februárban találkozott Genfben. A március 5-re tervezett újabb tárgyalási fordulót azonban Abu Dhabiban határozatlan időre elhalasztották néhány nappal azután, hogy az Egyesült Államok és Izrael támadást indított Irán ellen.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a BBC-nek adott interjújában a hét elején azt mondta, hogy „nagyon rossz érzése” van az iráni események ukrajnai háborúra gyakorolt hatásával kapcsolatban. Azt mondta, a tárgyalásokat „folyamatosan elhalasztják. Egyetlen ok van: az iráni háború.”

Az ukrán elnököt támogatta Keir Starmer brit miniszterelnök is, aki miután a hét elején Londonban fogadta Zelenszkijt, arra figyelmeztetett, hogy az iráni és közel-keleti konfliktus kibontakozása során „nem hagyhatjuk a figyelmen kívül az Ukrajnában zajló eseményeket, és azt, hogy szükség van a támogatásunkra”.

Oroszország eközben már most is élvezi az iráni válság előnyeit, mivel a magasabb olajárak növelik energiabevételeit, miközben elterelik a nemzetközi figyelmet az Ukrajna elleni támadásáról. (Politico, Reuters)