A kolumbiai elnök drogkereskedőkkel való kapcsolatát vizsgálják amerikai ügyészek

Amerikai szövetségi ügyészek vizsgálatot indítottak Gustavo Petro kolumbiai elnök ellen. A New York Timesnak nyilatkozó, az ügyet ismerő források szerint legalább két ügyészség irodája foglalkozik az üggyel, nemzetközi kábítószer-kereskedelemre szakosodott ügyészek, valamint a Kábítószer-ellenes Ügynökség (DEA) és a Belbiztonsági Nyomozó Hivatal munkatársainak bevonásával.

A nyomozások – amelyek egymástól függetlenül zajlanak – többek között Petro feltételezett találkozásait vizsgálják ismert drogkereskedőkkel, valamint azt, hogy elnöki kampánya kért-e vagy fogadott-e el tőlük anyagi támogatást. A vizsgálatok korai szakaszban vannak, és egyelőre nem világos, eljutnak-e vádemelésig. Nincs arra utaló jel, hogy a Fehér Háznak szerepe lett volna a nyomozások elindításában.

Petro viszonya feszült Donald Trump amerikai elnökkel, aki gyakran lebegteti riválisai ellen a büntetőeljárás lehetőségét. Trump többször élesen bírálta a kolumbiai elnököt, „beteg embernek” nevezve őt, és a mostani vizsgálatokat akár nyomásgyakorlásra is felhasználhatja. Kolumbia egyszerre a világ legnagyobb kokaintermelője és az Egyesült Államok egyik legfontosabb partnere a régióban zajló narkoterrorizmus elleni küzdelemben.

Gustavo Petro
Fotó: HANDOUT COLOMBIA PRESIDENCY/AFP

Elemzők szerint Trump arra is törekedhet, hogy a vizsgálatok puszta ténye befolyásolja a májusi kolumbiai elnökválasztást. Petro, aki Kolumbia első baloldali elnöke, nem indulhat újra, de arra kérte híveit, hogy támogassák az általa kijelölt utódjelöltet. Az elmúlt évben az amerikai elnök több latin-amerikai választás kapcsán is megszólalt, hozzájárulva a jobboldali vezetők erősödéséhez a térségben.

Miután az amerikai hadsereg januárban Caracasban elfogta Nicolás Maduro venezuelai vezetőt, és kábítószer-csempészet vádjával New Yorkba szállította, Trumpot megkérdezték, elképzelhetőnek tart-e katonai akciót Kolumbiával szemben is. Válasza mindössze annyi volt: „Jól hangzik”.

