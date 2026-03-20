Nem a világ legmeglepőbb híre: CIPOE kormányellenes

Budapest

Ki ne ismerné az ismeretlen CIPOE-t, aki az elmúlt évtizedben telefirkálta Budapestet (és nem csak a fővárost) azzal, hogy CIPOE? Az illegalitásban alkotó művész még Azahriah-t is megihlette.

CIPOE-t kormánypártisággal eddig sem volt miért vádolni, most viszont minden eddiginél egyértelműbb, hogy a graffitis nem éppen kormánypárti: az egykori óbudai harisnyagyár kéményére ugyanis kikerült egy gigantikus CIPOE-graffiti, rajta többek között ruszkizással és „MIÉNK A GRUND!” felirattal.

Fotó: Balázs Barbara, olvasónk

Íme közelebbről:

Fotó: olvasónk
CIPOE előtt tiszteleg Azahriah új klipje, amiben egy disznó sétál végig a kifutón

A buta Origo-cikket és propagandagépet emlegető popsztár Budapest legikonikusabb falfirkálójáról nevezte el az új klipjét.

Mi ez a felirat, amit minden budapesti látott már?

