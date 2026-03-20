Politico: Putyin leállítaná Irán támogatását, ha az USA elengedi Ukrajnát

Oroszország egy kölcsönös engedményeken alapuló ajánlatot tett az Egyesült Államoknak: a Kreml vállalta volna, hogy leállítja az Iránnal folytatott hírszerzési együttműködést – például nem oszt meg többé olyan információkat, mint az amerikai katonai eszközök pontos koordinátái a Közel-Keleten –, ha az Egyesült Államok cserébe megszünteti az Ukrajnának nyújtott hírszerzési támogatást – írja meg nem nevezett forrásokra hivatkozva a Politico.

Putyin az orosz Biztonsági Tanács ülésén január 21-én Fotó: ALEXEY BABUSHKIN/AFP

A lap forrásai szerint az ajánlatot Kirill Dmitrijev orosz különmegbízott vetette fel Steve Witkoffnak és Jared Kushnernek a múlt heti miami találkozójukon, az Egyesült Államok azonban elutasította az ajánlatot.

Mégis, már önmagában az ajánlat ténye is aggodalmat keltett európai diplomaták körében, akik attól tartanak, hogy Moszkva megpróbál éket verni Európa és az Egyesült Államok közé a transzatlanti kapcsolatok szempontjából kritikus pillanatban. Egy uniós diplomata „felháborítónak” nevezte az orosz javaslatot, amely szerinte erősítheti azt a gyanút Európában, hogy a Witkoff–Dmitriev-tárgyalások nem az ukrajnai béke felé visznek, hanem inkább egy Washington és Moszkva közötti különalku lehetőségét vetik fel, Európa megkerülésével.

Oroszország állítólag több Iránnal kapcsolatos javaslatot is tett, amelyeket az Egyesült Államok mind elutasított, köztük azt is, hogy Irán dúsított uránját Oroszországba szállítsák.

A hírszerzési együttműködés Irán és Oroszország között a háború kezdete óta erősödött: sajtóértesülések szerint Moszkva műholdfelvételekkel és dróntechnológiával segíti Teheránt az amerikai erők célzásában, amit a Kreml „álhírnek” nevezett. Donald Trump egy interjúban utalt is a kapcsolatra, mondván: Oroszország „talán egy kicsit segíti” Iránt.

Az Egyesült Államok továbbra is megoszt hírszerzési információkat Ukrajnával, még ha más támogatási formákat csökkentett is. Ez a támogatás az egyik utolsó kulcseleme maradt a washingtoni segítségnek, miután a Trump-kormányzat tavaly jelentősen visszafogta a pénzügyi és katonai támogatást. Közben az amerikai fegyverszállítások egy NATO-vezette konstrukcióban zajlanak, de a légvédelmi eszközök utánpótlása az Irán és Izrael közötti konfliktus miatt is nyomás alá került. Legutóbb a Trump-kormányzat enyhített az orosz olajra vonatkozó szankciókon is, ami komoly aggodalmat váltott ki európai vezetők körében. (via Politico)