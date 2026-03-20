Trump gyáváknak nevezte a NATO-tagokat, szerinte nekik egyszerű lenne segíteni felszabadítani a Hormuzi-szorost

Trump egy beszólással indította a napot, saját Truth Social felületén nevezte gyávának, sőt GYÁVÁNAK a NATO-szövetségeseket, mert azok nem sietnek az Egyesült Államok segítségére a Hormuzi-szoros megnyitásában.

„Az USA nélkül a NATO EGY PAPÍRTIGRIS! Nem akartak csatlakozni a harchoz, hogy megállítsák az atomenergiával rendelkező Iránt. Most, hogy a harcot katonailag MEGNYERTÜK, és számukra alig jelent már veszélyt, panaszkodnak a magas olajárakra, amelyeket kénytelenek fizetni, de nem akarnak segíteni a Hormuzi-szoros megnyitásában, egy egyszerű katonai manőverben, amely az egyetlen oka a magas olajáraknak. Olyan könnyű lenne, és olyan alacsony a kockázat. GYÁVÁK, és ezt MEG FOGJUK JEGYEZNI!”