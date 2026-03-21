Csökkenti járatai számát a United Airlines, mert tartósan magas olajárakra számít

Scott Kirby vezérigazgató belső tájékoztatása szerint a légitársaság arra számít, hogy a kőolaj ára hordónként akár 175 dollárig is emelkedhet, és 2027 végéig 100 dollár felett maradhat. (Jelenleg 106 dolláron áll az olaj jegyzése.) Ezen a szinten a United éves üzemanyagköltsége mintegy 11 milliárd dollárral nőne, ami több mint kétszerese a vállalat „eddigi legjobb éves nyereségének”.

A társaság emiatt az idei évre tervezett kapacitás 5 százalékát ideiglenesen leépíti, ennek részeként a következő két negyedévben körülbelül 3 százaléknyi, alacsony kihasználtságú járatot törölnek. Ennek ellenére viszont nem változtat a cég a hosszú távú növekedési stratégiáján: idén mintegy 120 új repülőgépet vesz át, és 2028 áprilisáig további 130 gép érkezése várható.

A kerozin ára az elmúlt hetekben csaknem megduplázódott. A magas üzemanyagárak ellenére az amerikai légitársaságok egyelőre képesek voltak jegyáremelésekkel részben ellensúlyozni a költségnövekedést. A kereslet továbbra is erős: a United közlése szerint az év első tíz hete a vállalat történetének legerősebb foglalási időszakát hozta, és az elmúlt napokban a jegyárak 15-20 százalékkal emelkedtek. Az iparág ugyanakkor különösen kitett az ármozgásoknak, mivel az amerikai légitársaságok többsége nem fedezi előre az üzemanyagárakat, szemben számos európai és ázsiai versenytárssal. Az emelkedő költségek különösen a diszkont légitársaságok üzleti modelljét terhelik. (MTI)