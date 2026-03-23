HVG: 38,5 milliárdos propagandamegbízást kaptak Balásy Gyula cégei

Összesítette a HVG a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKH) 2025 negyedik negyedévére vonatkozó dokumentumát, amelyben a Rogán Antal-féle Miniszterelnöki Kabinetiroda alatt működő szervezet 284 oldalon keresztül taglalja Balásy Gyula cégeinek, a Lounge Design Kft.-nek és a New Land Media Kft.-nek adott munkákat: a kormány kedvenc plakátosa 41 megbízásból 41-et nyert el – írja a lap –, a 30 százalékos opciós keretekkel együtt számolva összesen nettó 50,06 milliárd forint értékben.

Arról tavaly októberben írtunk, hogy Balásy két cége, a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a Lounge Design Szolgáltató Kft. elnyerte a Rogán Antal alá tartozó NKH kommunikációs feladatokra kiírt tenderét. A 75 milliárd forintos keretmegállapodás 12 hónapra szól, de kétszer meghosszabbítható.

A HVG cikke szerint az „Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai színtéren történő kormányzati kommunikációval, valamint az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok” megnevezés a közbeszerzési dokumentumokban évek óta visszatérő gyűjtőkategória, amely nem nevez meg konkrét kampányokat, később szokott kiderülni, hogy jellemzően a kormány politikai kommunikációs kampányairól, vagyis propagandáról van szó.

Balásy Gyula Fotó: Németh Dániel/444

Ilyenből az NKH három hónap alatt hármat ütött nyélbe ütött Balásy cégeivel: a 7,48 milliárdos keretösszegű 51-es, a 3,43 milliárdos 52-es számozású és a hatalmas, nettó 27,56 milliárd forintos keretértékű 53-as számút. Ezek együtt 38,47 milliárd forintot tesznek ki, ez a teljes negyedéves kommunikációs keret több mint háromnegyede.

Balásy Gyula cégeinek állami szerződései miatt 2024 áprilisában rendeltek el nyomozást hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanújával. A Szabad Európa korábbi oknyomozó cikke szerint Balásy cégei egyes munkákat a piaci ár többszöröséért végezhettek el, és az elszámolásokban az óraszámokkal, illetve a mennyiségekkel manipulálhattak. Balásy vagyonát a tavaly májusban megjelent 100 leggazdagabb magyar magazin 79 milliárd forintra becsülte.