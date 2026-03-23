Magyar Péter a kétharmadra gyúr: felsorolta, ki mindenkit váltanának le egy alkotmánymódosítás után

Magyar Péter este Nyíregyházára érkezett, ahol ismét arról beszélt, hogy az elmúlt napokban kiderült, hogy Orbán Viktor behívta a GRU ügynökeit, akik diplomáciai fedésben itt vannak, az önmagában hazaárulás. A felvételek alapján a teret megtöltő tömeg „Ruszkik haza!” skandálásba kezdett.

A Tisza Párt elnöke most is arról beszélt, hogy az, amit Szijjártó Péter tett – mármint hogy sajtóértesülések szerint az Európai Tanácson elhangzott dolgokról tájékoztatta Szergej Lavrovot –, az hazaárulás, és ezért életfogytiglani szabadságvesztés jár.

Magyar Péter szerint Orbán Viktor nem az EU vagy a NATO érdekeit képviseli, hanem egy harmadik félét. Szerinte ha ezen az úton megyünk tovább, akkor nem is kell minket kizárni, „tulajdonképpen az Unió fog kilépni belőlünk”, mi pedig itt maradunk orosz gyarmatként Európa közepén.

Magyar szerint Szijjártó „lebukása” világosan megmutatja, hogy „az Orbán-kormány egy bábkormány”. Szerinte ha az Orbán-kormány marad, összeomlik a forint és itt lesz a legmagasabb az infláció Európában, és a fiatalok közül mindenki, aki csak tudja, elhagyja a országot.

A Tisza Párt elnöke szerint ez a választás tétje, úgyhogy gondolja végig mindenki: a saját és családja életével és biztonságával játszik, ha erre a hatalomra szavaz. Április 12-ét ismét népszavazásnak nevezte, szerinte a Fidesz az összeomlás, a káosz és a teljes bizonytalanság jelképe.

Felidézte Gulyás Gergely kormányinfós válaszát, amivel szerinte a miniszter megsemmisítette a kormány békepropagandáját. Szerinte Orbán előbb Moszkvából, majd Washingtonból kért külföldi segítséget, de ennek mindig ára van, és szerinte amerikai vezetők azért jönnek ide, hogy az iráni háborús részvételről tárgyaljanak, de a Tisza Párt nem vesz részt semmi ilyesmiben – mondta Magyar, sokszor elismételve, hogy: „Nem akarunk háborút!”

Elismételte az elszámolási ígéreteit a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalról kezdve az Európai Ügyészséghez való csatlakozásig, majd arról beszélt, miért kell kétharmados felhatalmazás: nem egy Fidesz 2-t akarnak, hanem rendszerváltást, mert arra van szükség ahhoz, hogy minél gyorsabban és fájdalommentesebben, minél kevesebb jogászkodással tudják megerősíteni az európai elköteleződést, beindíthassák a gazdaságot, és kiszabadíthassák az Orbán-bábok kezéből Magyarországot.

„Orbán Viktorék 16 év alatt elfoglalták a teljes magyar államot”, „túszul ejtették Magyarországot”, „minden pozíciót elfoglaltak, mindenhol Orbán és Putyin bábjai ülnek” – mondta Magyar Péter, aki szerint ez a „maffia behálózza az egész országot”, és ezt a leggyorsabban kétharmaddal tudják megváltoztatni.

Azt ígérte, ha kétharmaduk lesz, módosítják az alaptörvényt, és eltávolítják „Orbán Viktor bábjait”, Magyar szerint az alábbiakért:

A jelenlegi köztársasági elnököt, Sulyok Tamást, aki nem állt ki az emberek mellett, és még most is hallgat, amikor feketén-fehéren kiderült, hogy a kormány elárulta a hazánkat. A Kúria elnökét, Varga Zs. Andrást, aki életében egy darab bírósági ítéletet sem hozott, úgy ejtőernyőzték a Kúria élére, mint Mary Poppinst. Az Országos Bírósági Hivatal elnökét, Senyei György Barnát, aki úgy irányítja az ügyeket, hogy a politikailag kényes esetek a megfelelő bírókhoz kerüljenek. A Legfőbb Ügyészt, Nagy Gábor Bálintot, akinek Polt Péter óta volt ideje bizonyítani. Magyar Péter találkozott is vele, és meggyőződött arról, hogy nem a nyomozó hatóságokat képviseli, hanem a maffiát, és az eljárások ellehetetlenítését segíti. Példaként az MNB-botrányt hozta fel, mondván, Matolcsy György, Matolcsy Ádám és Somlai Bálint belenevet az emberek arcába. Az Alkotmánybíróság elnökét, Polt Pétert és a többi tagot, akik nem látják el a törvényi kötelezettségüket, átengednek alaptörvény-ellenes jogszabályokat, és mindenben segítik a maffiát. Az Állami Számvevőszék elnökét, Windisch Lászlót (akivel egyébként Magyar Péter után összejött volt felesége, Varga Judit), mondván, az MNB-ügyet is évekig hagyta folyni, és a Fidesz gazdálkodásában soha semmi kivetnivalót nem talált, pedig a Fidesz olyan, mint egy állampárt, és az ÁSZ-nak erre soha egy szava sem volt. A Gazdasági Versenyhivatal elnöke és elnökhelyettesét. A médiahatóság vezetőjét, mert tétlenül szemlélték, hogy „észak-koreai, náci propagandát” hoztak létre, és kormányra jutásuk esetén azonnal felfüggesztik a közmédia működését, amíg nem garantálják a pártatlanságot. A Szuverenitásvédelmi Hivatalt, aminek a helyén annak költségvetési forrásaiból hozzák létre a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalt. Maximum 8 évig lehet majd valaki miniszterelnök, és a fékek és ellensúlyok rendszerét alkotó hivatalok élére egyeztetés után olyanokat választanak, akik valóban hűek az esküjükhöz. Visszaállítják a plurális demokráciát.

A legutóbbi őt ért támadásról ismét azt mondta, hogy nem kérnek megerősített rendőri védelmet, mert nekik nincs, illetve nem nekik van miért félniük a magyar emberektől. Ezután a két térségbeli tiszás jelöltet, Gajdos Lászlót, a Nyíregyházi Állatpark igazgatóját és Szakács Péter Lajost hívta fel a színpadra.

Utánuk még újra beszélt, és elmondta, hogy Orbán Viktor állandóan világpolitikai ügyekről beszél, de a magyarok nem Zelenszkijről, Putyinról vagy Trumpról fognak szavazni, hanem a saját hazájukról és a korrupt Orbán-rendszer elmúlt 16 évéről. Megint arra kért mindenkit, hogy minél több emberrel beszéljenek, és elismételte, hogy történelmet fognak írni. „Ma már több mint 3 millió Ludas Matyi van” – mondta.

Magyar Péter délután még az ötezer fős Nyékládházán volt, ott 16:20-kor ennyien voltak:

Koraeste pedig Tiszavasváriban járt, az 18:15-kor így nézett ki: