Magyar Péter: Sokan javasolják, de továbbra sem fogok golyóálló mellényt viselni vagy rendőri védelmet kérni

POLITIKA

„Tegnap, amikor Nagykanizsára érkeztem, a kocsiból kiszálláskor 4-5 férfi támadt rám. Az egyikük hátulról akart megütni, amit a kollegáim megakadályoztak. Az akció láthatóan szervezett volt” – írja közleményében Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje.

Az esetről videót is közzétettek, íme:

A közleményben a tiszások utaltak a vasárnapi esetre, amikor Radnai Márk alelnök fórumán késsel fenyegetőztek. Más választókerületekből is érkeznek hírek provokációkról Magyar szerint, aki úgy látja, „Orbán Viktoréknak egyértelműen az a céljuk, hogy balhéba fulladjon a választási kampány. Ezen támadások célja is az, hogy kiprovokáljanak egy válszt a Tisza békés és derűs közösségéből.” „Nevessünk bele a hatalom arcába!” – írta az elnök, hozzátéve: „Sokan javasolják, de továbbra sem fogok golyóálló mellényt viselni vagy rendőri védelmet kérni, és továbbra is ott leszek az emberek között.”

Hasonló eseteknek, provokációknak se szeri, se száma az idei kampányban, ezek zöme azonban nem politikusok és vezetők, hanem aktivisták és eszközök ellen irányul. A Demokratikus Koalíció például nemrégiben amiatt tett feljelentést, mert felgyújtottak és levizeltek egy Dobrev Klára-plakátot.

Még január végén a Tisza önkénteseit baltával fenyegette meg egy férfi Debrecenben, februárban a Kutyapárt tatabányai jelöltjét fenyegették késsel kopogtatás közben, míg Vitályos Eszter fideszes képviselő arról számolt be, hogy Szentendrén az aktivistájukra gázpisztollyal lőttek rá. A Mi Hazánktól is érkezett már jelzés, hogy aktivistájukat erőszakos támadás érte.

választás 2026 POLITIKA golyóálló mellény támadás magyar péter kampány választás 2026
Kapcsolódó cikkek

20-30 centis késsel hadonászott egy férfi a Tisza fórumán, közölte Magyar Péter

Komárom-Esztergom megyében történt az incidens, Radnai Márk fórumán. Senki nem sérült meg.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

Késsel fenyegették kopogtatás közben Ladányi Lucát, a Kutyapárt tatabányai jelöltjét

Nagy Dávid pártigazgató erről és egy „vaslapátos-agyonverős” videóról is írt a közösségi oldalán.

Gazda Albert
POLITIKA

Magyar Péter: Baltával rontott rá egy tanár a Tisza fiatal önkénteseire egy debreceni lakótelepen

Nyolc rendőr szállt ki a helyszínre, hogy lekapcsolják az elkövetőt.

Gazda Albert
belföld

Erőszakos támadás érte a Mi Hazánk aktivistáját

Nem ez az első eset, amikor a kampányban fizikai erőszak éri valamelyik párt aktivistáját.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Felgyújtottak és levizeltek egy Dobrev-plakátot, a DK feljelentést tesz

Nem ez volt az első ilyen eset.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Vitályos Eszter szerint fegyverrel lőttek az egyik aktivistájukra Szentendrén

A férfi azt állítja, lakásoknál kampányolt, becsengetett egy házba, majd az ablakból rálőttek.

Bódog Bálint
POLITIKA