Magyar Péter: Sokan javasolják, de továbbra sem fogok golyóálló mellényt viselni vagy rendőri védelmet kérni

„Tegnap, amikor Nagykanizsára érkeztem, a kocsiból kiszálláskor 4-5 férfi támadt rám. Az egyikük hátulról akart megütni, amit a kollegáim megakadályoztak. Az akció láthatóan szervezett volt” – írja közleményében Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje.

Az esetről videót is közzétettek, íme:

A közleményben a tiszások utaltak a vasárnapi esetre, amikor Radnai Márk alelnök fórumán késsel fenyegetőztek. Más választókerületekből is érkeznek hírek provokációkról Magyar szerint, aki úgy látja, „Orbán Viktoréknak egyértelműen az a céljuk, hogy balhéba fulladjon a választási kampány. Ezen támadások célja is az, hogy kiprovokáljanak egy válszt a Tisza békés és derűs közösségéből.” „Nevessünk bele a hatalom arcába!” – írta az elnök, hozzátéve: „Sokan javasolják, de továbbra sem fogok golyóálló mellényt viselni vagy rendőri védelmet kérni, és továbbra is ott leszek az emberek között.”

Hasonló eseteknek, provokációknak se szeri, se száma az idei kampányban, ezek zöme azonban nem politikusok és vezetők, hanem aktivisták és eszközök ellen irányul. A Demokratikus Koalíció például nemrégiben amiatt tett feljelentést, mert felgyújtottak és levizeltek egy Dobrev Klára-plakátot.

Még január végén a Tisza önkénteseit baltával fenyegette meg egy férfi Debrecenben, februárban a Kutyapárt tatabányai jelöltjét fenyegették késsel kopogtatás közben, míg Vitályos Eszter fideszes képviselő arról számolt be, hogy Szentendrén az aktivistájukra gázpisztollyal lőttek rá. A Mi Hazánktól is érkezett már jelzés, hogy aktivistájukat erőszakos támadás érte.