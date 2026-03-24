Közel ezer drónnal támadták az oroszok Ukrajna nyugati megyéit

Hétfő óta Oroszország közel ezer támadó drónt lőtt ki Ukrajna ellen, kedd estére Ukrajna szinte minden nyugati megyéjét orosz dróntámadás ért. Találatok érték Lvivet, robbanásokat jelentettek Ternopilben, Ivano-Frankivszkban és Vinnicjában is. Lvivben drónok csapódtak lakóházakba a Szoborna téren, a Bratív Rohatinciv utcában és a Cservona Kalina sugárúton. A támadás következtében emberek sérültek meg, valamint UNESCO-védettségű örökségi helyszínek is károsodtak. A Bandera utcában roncsok hullottak le.

Lerombolt épület Lvivben Fotó: YURIY DYACHYSHYN/AFP

A Bibrka közösséghez tartozó Szerniki faluban egy drón roncsai miatt ház gyulladt ki. A Lviv megyei katonai közigazgatás tájékoztatása szerint a támadásban 13 ember sérült meg, egyikük súlyos állapotban van. A lvivi területi kormányzó szerint megrongálódott a bernardin kolostoregyüttes. A helyszín Lviv történelmi központjában található, amely az UNESCO világörökségi listáján szerepel. A kolostor területén lévő épületekben tüzek keletkeztek, a károk mértékét még vizsgálják.

Ukrajna nyugati részének egy másik regionális központját, Ivano-Frankivszkot is orosz drónok támadták. A város polgármestere, Ivan Marcinkiv közölte, hogy 16:51-kor működésben volt a légvédelem. Egy Sahed drón azonban a városba csapódott, és a helyiek videókat tettek közzé a támadás pillanatáról:

Az Ivano-Frankivszk belvárosát ért támadásban két ember halt meg, négyen megsérültek, köztük egy 6 éves gyermek. Robbanásokról számoltak be Ternopilben, Vinnicjában és Zsitomirban is. Zsitomir központját ért orosz csapásban egy 12 éves lány megsérült, kórházba szállították, ahol ellátásban részesül. Vinnicjában az orosz tömeges támadás következtében legalább egy ember meghalt, további 11 pedig megsérült – közölte Natalija Zabolotna regionális tisztviselő.

A támadás egy kétszintes lakóépületet is megrongált, a környező épületek ablakai kitörtek. Vinnicja polgármestere, Ivan Morhynov közölte, hogy a város orosz légitámadás alatt áll, és arra kérte a lakosokat, hogy ne tegyenek közzé fotókat és videókat. (Kyiv Independent/RBC)