Orbán: Mi vagyunk az egyetlen ország, amely nem engedi, hogy gúnyolódjanak a családokkal

Orbán Viktor egy elvetélt teaservideó után Nagykanizsára érkezett, ahol – a közvetítésbe beszűrődő zajok alapján – Kecskemét után ismét várták ellentüntetők, de a műsor a szokásos rendben lement.

Az emberek jobban hisznek a szomszédjuknak, mint a politikusoknak, könnyen lehet, hogy ez Nagykanizsán is így van, ezért a következő 19 napon mindenkivel beszélni kell, hogy elmondják, mi a választás tétje.

Ijesztgetnek és fenyegetnek minket a Tiszások, a digitális térben folyamatosan gyűlöletet szítanak. A tömeg azt skandálta: „Nem félünk!”, illetve: „Nem hagyjuk!”

Most már a titkosszolgálatok is beavatkoznak a kampányba, lehallgatják a külügyminiszterünket, beépülnek a Tisza Pártba. „Nem félünk, és nem is fogunk megijedni!” – mondta.

A kampány „élére álltam”, „fölszántom az országot”, „hátamon viszem az egészet”, hogy mindenki lássa, hogy most ki kell állni a hazánkért – mondta Orbán.

Orbán szerint 2020 óta folyamatosan igazságtalanságokat kell elszenvednünk, az életünk abból áll, hogy mások által okozott válságokat kell nekünk elhárítanunk, és ami előttünk áll, az se tűnik különösebben igazságosnak, de ennek dacára tovább mennek előre.

Orbán „Az apa férfi, az anya nő” mondatra utalva azt mondta:

„Mi vagyunk az egyetlen ország, amely nem engedi, hogy gúnyolódjanak a családokkal.”

Azt ígérte, hogy a következő ciklus végére 5 millió ember fog dolgozni Magyarországon, és az átlagjövedelem el fogja érni az 1 millió forintot.

A szavait a tiszás fiataloknak címezve azt mondta:

„Ha Magyarországon ukránbarát kormány alakul, keresztet vethettek a következő 20 évetekre.”

Azt mondta, ha hagyjuk, hogy az EU hiteleket adjon Ukrajnának, akkor az unokáink is ezeknek a kamatait fogják fizetni, kivéve, ha őt választják meg miniszterelnöknek, mert akkor ezt megakadályozza. „Nem engedem, hogy kizsebeljék a magyarokat” – mondta a kormányfő (akinek a miniszterelnöksége alatt a közeli és távoli rokonai, barátai és egyéb ismerősei is mind közpénzekből lettek milliárdosok).

Orbán szerint az, hogy már nem fiatal, illetve hogy 16 éve vannak kormányon, nem ellenérvek, hanem éppen mellettük szóló érvek, mert most tapasztalatra van szükség. Szerinte a migrációt csak az tudja megállítani, aki egyszer már megállította.

Orbán végül megköszönte „ezeket a fantasztikus éveket”, amik olyan jók voltak, hogy semmi okunk, hogy ezeket abbahagyjuk.

A beszéde alatt a tér egyik oldalán fel-alá járkált egy fekete kabátos alakokból álló csoport, akik a Telex tudósítója szerint szervezetten vették körbe azokat, akik kormányellenes rigmusokat skandáltak az esemény alatt. Az ellentüntetők részéről főként „Mocskos Fidesz!” és „Hazudsz!” rigmusok szóltak, a fekete kabátosok elvették az ellentüntetők kezéből a táblákat és összetépték – írja a lap.