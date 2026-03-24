Újabb 12 forinttal drágul a dízel piaci ára

A héten szerdán már csak a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik bruttó 12 forinttal, a benzin beszerzési ára változatlan marad – írja a Holtankoljak.hu.

A 95-ös benzin piaci átlagára így 686 forint lesz literenként, míg a dízel literje 781 forintba kerül majd. Vagyis egy liter nem védett árú gázolaj 198 forinttal lesz drágább, mint egy hónapja volt.

Orbán Viktor március 9-én jelentette be, hogy a Barátság vezeték leállása és az iráni háború okozta sokk miatt a benzinre 595 forint/literes, a gázolajra 615 forint/literes szinten védett árat vezetnek be. Ezeket a magyar autósok magyar rendszámmal és forgalmival vehetik igénybe a hazai kutakon.

Az intézkedés miatt nehezebb lett a kisebb, független benzinkutaknak, az árrés gyakorlatilag megszűnt, a szakértők szerint a kisebb kutak túlélésére a kiskereskedelmi adó felfüggesztése lehet a megoldás. De nemcsak a kisebb kutaknál alakult ki nehezebb helyzet, egyes Orlen-kutakon már napok óta 40 literes mennyiségi korlátozás él.

Címlapkép: Ying Tang/NurPhoto via AFP