Újabb 12 forinttal drágul a dízel piaci ára

A héten szerdán már csak a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik bruttó 12 forinttal, a benzin beszerzési ára változatlan marad – írja a Holtankoljak.hu.
A 95-ös benzin piaci átlagára így 686 forint lesz literenként, míg a dízel literje 781 forintba kerül majd. Vagyis egy liter nem védett árú gázolaj 198 forinttal lesz drágább, mint egy hónapja volt.
Orbán Viktor március 9-én jelentette be, hogy a Barátság vezeték leállása és az iráni háború okozta sokk miatt a benzinre 595 forint/literes, a gázolajra 615 forint/literes szinten védett árat vezetnek be. Ezeket a magyar autósok magyar rendszámmal és forgalmival vehetik igénybe a hazai kutakon.
Az intézkedés miatt nehezebb lett a kisebb, független benzinkutaknak, az árrés gyakorlatilag megszűnt, a szakértők szerint a kisebb kutak túlélésére a kiskereskedelmi adó felfüggesztése lehet a megoldás. De nemcsak a kisebb kutaknál alakult ki nehezebb helyzet, egyes Orlen-kutakon már napok óta 40 literes mennyiségi korlátozás él.
Magyar Péter szerint adót kellett volna csökkenteni, akkor 50-100 forinttal olcsóbb lehetne az üzemanyag.