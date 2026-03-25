Orbán a kedves tiszás fiatalok szavazatait próbálta megszerezni Esztergomban

Esztergomba ért a Orbán Viktor országjárása. A Fidesz megyei képviselőjelöltjei közül csak Erős Gábor kapott lehetőséget, hogy felszólaljon, a másik két jelölt nem, aztán jött Lázár János, aki elmondta, amit Brüsszelről, Ukrajnáról és a magyarokra leselkedő veszélyekről el szokott mondani, egy adott ponton azzal tüzelte a megjelenteket, hogy „lelkesebben, lelkesebben, hajrá, hajrá, hajrá”, aztán Orbán Viktort ajánlotta a megjelentek figyelmébe, ezt lelkesen fogadták a megjelentek.

A színpadra lépő Orbán is azt a sorvezetőt mondta fel, amit az országjárásán el szokott, aztán egy ponton leleplezetlenül ráment a tiszás fiatalok szavazatára. A Fidesz hozzáállása elég hullámzó ahhoz a korosztályhoz, amelyben a felmérések szerint igencsak rosszul álló. A mocskosfideszezés miatt Bayer Zsolttól például azt kapták, ami Bayer Zsolttól várható. Van aztán a komám, majd kinövöd hozzáállás. De annyira nyílt udvarlás, mint amit most Orbán mutatott, még talán nem volt.

A Fidesz elnöke onnan indított, hogy Európa el fogja adósítani magát Ukrajna érdekében. És ha most ukránbarát kormánya lesz Magyarországnak, akkor - folyatta Orbán - „nemcsak én, aki már 60 fölött vagyok, hanem a gyerekeink, meg még a ti gyerekeitek is törleszteni fogják azt a hitelt”, „így tesznek benneteket adósrabszolgákká”.

Azzal folyatta: „kedves tiszás fiatalok, ébredjetek fel, legyen fontos nektek a saját és a gyerekeitek jövője, szavazzatok a biztonságra, most nem olyan időket élünk, amikor kalandozni kell, kísérletezni, meg próbálgatni. Most olyan idők vannak, amikor a legnagyobb érték a biztonság. és tudom, hogy nem esik jól nektek ezt hallani, de higgyétek el, ennek az országnak ma biztonságot és kiszámíthatóságot csak a Fidesz-KDNP és szerény személyem tud adni. Ezért kérem ezt fontoljátok meg. és nem azért, mert okosabbak vagy szebbek lennénk, mint ti, bár talán józanabbak vagyunk, hanem leginkább azért, mert nekünk van tapasztalatunk és ma a tapasztalat a legkeményebb valuta az európai politikában” - zárta le az udvarlást a tiszás fiatalok felé Orbán.

A Mindszenty Hercegprímás tere trükkös helyszínválasztás volt, a felvételeken is látszott, hogy elég szűk. Pataky Attila friss Kossuth-díjas még világosban kezdett bele a rendezvénybe, itt látszik, hol volt a tömeg vége. A fáklyás részénél, Orbán beszéde alatt egy kicsit messzebb hátrált a kamera, de nem sokkal, ott vágták el a felvételt.