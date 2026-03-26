Jogi lépéseket indít a Turbina, miután a drogtörvényre hivatkozva egy hónapra bezáratták

Jogi lépéseket indít a Turbina, miután a drogtörvényre hivatkozva ideiglenesen bezáratták, április 4-én pedig egy nyitófesztivállal tér vissza – áll a közösségi teret üzemeltető csapat közleményében.

Fotó: Turbina

A szórakozóhelyet március elején arra hivatkozva záratta be a rendőrség egy hónapra, hogy ott korábban kábítószer-kereskedelem történt. A bezáratást egy decemberi törvényre, illetve annak januári kiegészítésére hivatkozva rendelték el, ami lehetővé teszi azoknak a helyeknek a bezáratását, ahol a hatóságok szerint kábítószer-kereskedelem történt.

A hely szerint azonban a rendőrség februárban heteken keresztül fedett akció keretében figyelte meg a helyszínt, de semmilyen jogsértést nem állapítottak meg náluk, sőt elmondásuk szerint a művelet vezetője még meg is dicsérte a „példaértékű üzemelést”, és közölte, hogy bezáratásra nem számíthatnak. Miután az ideiglenes bezáratás mégis megtörtént, a hely munkatársai adománygyűjtést szerveztek, és FREE TURBINA néven egész estés támogatói bulit is tartottak a Városháza parkban.

Csütörtöki közleményükben pedig azt írják, több jogi lépést is indítanak a döntés kapcsán. Mint írták, fellebbezést nyújtanak be a bezárás ellen, valamint a Magyar Helsinki Bizottság segítségével közigazgatási pert indítanak, amiben annak megállapítását kérik, hogy az a kormányrendelet, ami kizárja a hatósági mérlegelés lehetőségét, ellentétes az Alaptörvénnyel, nemzetközi egyezményekkel és az Európai Uniós joggal. Emellett pedig feljelentéseket is tesznek rágalmazás bűntette miatt azokkal szemben, akik bizonyítékok nélkül hozták összefüggésbe a helyszínt bűncselekményekkel.

„Az ügy hátterében egy olyan, a háborús vészhelyzetre hivatkozva meghozott rendelet áll, amely kötelezi a rendőrséget a szórakozóhelyek ideiglenes bezárására akár egyetlen, ellenőrizetlen tanúvallomás alapján is, anélkül, hogy vizsgálniuk kellene az üzemeltető együttműködését vagy a megelőző intézkedéseket” – írták.

„A Turbina álláspontja szerint ez a gyakorlat aránytalan és veszélyes precedenst teremt a teljes kulturális szcéna számára” – tették hozzá.

Április 4-én pedig egy nyitófesztivállal készülnek a szervezők, az esemény „a Mikszáth téren indul közös gyülekezővel, majd éjfélkor a kapura kihelyezett bezáratási dokumentum ünnepélyes eltávolításával és a klub újranyitásával folytatódik, végül pedig egy többnapos rendezvénysorozatba torkollik”.