Közel tízezer bevethető atomfegyver van jelenleg a világon, együttes rombolóerejük 135 ezer hirosimai atombombának felel meg, közölte csütörtökön a Nemzetközi Kampány az Atomfegyverek Felszámolásáért (ICAN). A japán városra 1945-ben ledobott atombomba több mint 140 ezer ember életét oltotta ki.

Az atomtöltetű robbanófejek száma ugyan 2025 eleje óta 141-gyel 12 187-re csökkent ez év elejéig, ugyanakkor az atomfegyverek száma 144-gyel 9756-re emelkedett, áll a Nuclear Weapons Ban Monitor című ICAN-jelentésben.

A fegyverek több mint 40 százaléka ballisztikus rakétákra van felszerelve, amelyeket silókban, mobil indítóállványokon vagy tengeralattjárókon tartanak, illetve bombázóbázisokon tárolnak. A maradék tartalékban van.

A felszerelt robbanófejeken kívül a kilenc atomhatalom további mintegy 2500 leszerelt, szétszerelésre váró robbanófejet tart készenlétben.

Nukleáris parádé szeptemberben Pekingben, a II. világháború végének 80. évfordulós ünnepségén. Fotó: YAN LINYUN/Xinhua via AFP

Kína, India, Észak-Korea, Pakisztán és Oroszország bővíti atomarzenálját, Franciaország és az Egyesült Államok szintén hasonló tervekkel rendelkezik. A nukleáris hatalmak közé tartozik még Nagy-Britannia és Izrael is.

Az ICAN volt a hajtóereje a 2021-es Atomfegyver-tilalmi Szerződésnek (TPNW), amelyért a szervezet 2017-ben Nobel-békedíjat kapott. 2025 végéig 99 ország csatlakozott a szerződéshez.

A kilenc atomhatalom nem tartozik közéjük, ahogy szoros szövetségeseik - köztük Németország és más NATO-államok - sem. (MTI)