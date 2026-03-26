Putyin kvótákat vezetne be a külföldi filmekre

Vlagyimir Putyin orosz elnök arra kérte a kulturális miniszterét, hogy gyorsítsák fel a külföldi filmekre vonatkozó kvóták bevezetését – írja a Meduza.

Putyin példaként Kínát és Franciaországot említette, ahol szerinte minden szigorúan szabályozott. Azt mondta, nem kellene hagyni, hogy „teljesen felesleges” tartalmak jöjjenek be, miközben a hazai filmgyártást nem támogatják eléggé.

Putyin azt állítja, nem betiltásról van szó, hanem arról, hogy ne támogassanak külföldi filmeket állami pénzből.

Azt kérte, hogy a kvótákról szóló szabályozást minél hamarabb vezessék be. Olga Ljubimova miniszter azt mondta, ez jogilag bonyolult kérdés, mert figyelembe kell venni a jogtulajdonosokat, a forgalmazókat és a mozikat is.

Közben az országban betiltották a Senki tanár úr Putyin ellen című filmet, ami 2026-ban Oscar-díjat nyert a legjobb dokumentumfilm kategóriában. A bíróság szerint a filmben látható egyik zászló az extremizmushoz köthető, a hangvétele pedig kritikus a háborúval és a hatalommal szemben.

A film bemutatja, hogyan is néz ki, amikor a háborús propaganda teljesen átveszi az irányítást az iskolák működése fölött. A főszereplő Pavel Talankin a 444-nek azt mondta, a film valahol arról is szól, hogynagyon rövid a távolság az iskolapad és a halál közt, és lám, úgy tűnik, ugyanilyen rövid lehet a távolság a tanári katedra és az Oscar-jelölés között is, csak az a lényeg, melyik irányba indulsz el.