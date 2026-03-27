Két napig Budapesten voltak a türk államok nemzetbiztonsági és diplomáciai főtanácsadói

Az illegális migráció felerősödésének veszélye, az energiaellátási láncok beszűkülése és az energetikai infrastruktúrát érintő biztonsági kockázatok okán Budapestre hívta a türk államok nemzetbiztonsági és diplomáciai főtanácsadóit Biró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója – írja az MTI. A tanácskozáson Kazahsztán, Azerbajdzsán, Kirgizisztán, Magyarország, Törökország és Üzbegisztán képviselői vettek részt.

Mivel a türk államok a világpolitikára és gazdaságra közvetlen befolyást gyakorló közel-keleti - iráni konfliktus környezetében találhatóak, a kétnapos tanácskozás célja az volt, hogy a résztvevők ezen a szemszögön keresztül is megvitassák a perzsa államban zajló események biztonságra gyakorolt hatásait – közölték.

„Ilyen egyebek mellett az illegális migráció. Iránban a hetek óta tartó bombázások miatt már a legóvatosabb becslések szerint is 3-5 millióan kényszerültek elhagyni az otthonaikat. Ha eszkalálódnak a harci események, akkor jelentős menekülthullám indulhat el Törökországba. Nem túlzás azt állítani, hogy fennáll a veszélye egy humanitárius katasztrófának, amely újabb, Európa felé irányuló menekülthullámot eredményezhet, az pedig a balkáni útvonalon nagyon hamar Magyarország határait is elérheti” – hangsúlyozta Biró Marcell.

Másodsorban a Hormuzi-szoros bénultsága miatt felértékelődnek azok a kőolaj-kitermelési és -szállítási potenciálok, amelyek felett a türk államok rendelkeznek – tette hozzá. Harmadszor, de nem utolsósorban az orosz-ukrán háború kapcsán aggasztó hírek láttak napvilágot a Török Áramlat gázvezeték biztonsága kapcsán. Ennek működőképessége ugyanis nemcsak lokális szempontból fontos, hanem Európa ellátására is komoly hatással van – írta.

Biró Marcell hangsúlyozta, hogy mindhárom fő témában előremutató, a közös érdekeket szolgáló eszmecserék zajlottak. Magyarország mindig hangsúlyozta, hogy a türk államok az energiabiztonság, az ellátási láncok és az illegális migráció elleni küzdelemben is fontos szerepet töltenek be Európa életében. A mostani események még inkább rávilágítanak működésük hasznosságára. Magyarország ellátásbiztonságában ráadásul Törökországnak és Azerbajdzsánnak különösen fontos szerepe van – szögezte le a főtanácsadó.