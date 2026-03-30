Magyar Péter ismertette a drogtesztje eredményét

belföld

Még március 22-én Magyar Péter arról számolt be, hogy Bécsben kezdte a napját, ahol vizelet- és hajmintát vettek tőle. „Minden drogra kiterjedő tesztet kértem egy regisztrált osztrák labortól. A hajmintából hosszú időre visszamenőleg kimutatható bármilyen kábítószer fogyasztása” – írta a Tisza Párt elnöke

Fotó: Németh Dániel/444

Most megérkezett az eredmény.

„Az akkreditált osztrák labor által végzett vizsgálat eredménye 100 %-os bizonyossággal megmutatja hosszú hónapokra visszamenően, hogy semmilyen drogot nem fogyasztottam”

– írta közleményében Magyar Péter, aki megismételte azt az ígéretét, miszerint a Tisza választási győzelme esetén az országgyűlési képviselőket és a kormánytagokat rendszeres drogtesztnek fogják alávetni.

Magyar továbbá azt is megjegyezte, nem ez az első, nyilvánosság elé tárt negatív drogtesztje, ugyanakkor azt írta, „sem az Orbán-kormány tagjaitól, sem Tiborcz Istvántól, sem Deutsch Tamástól nem láttunk negatív drogtesztet. Vajon miért?” A múlt héten egyébként Kocsis Máté is csináltatott drogtesztet.

A teszt eredménye és a teljes poszt itt nézhető meg.

