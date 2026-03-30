Mégis beengedi az izrali rendőrség a Szent Sír-templomba a katolikus bíborost

külföld

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy a jeruzsálemi latin pátriárka ezentúl „teljes és azonnali hozzáférést” kap a jeruzsálemi óvárosban található Szent Sír-templomhoz. Pierbattista Pizzaballa bíborost a rendőrség korábban megakadályozta, hogy ott celebrálja a virágvasárnapi misét.

Benjamin Netanjahu arról beszélt, hogy Pizzaballa bíborost biztonsági okokból kérték meg, ne lépjen be a temploma, mert Irán többször is ballisztikus rakétákkal támadta meg Jeruzsálem szent helyeit. Minden vallás híveit arra kérték, ne látogassák a jeruzsálemi óvárosban található helyszíneket, amelyeket Irán már többször támadott, és hogy a rendőrség ebben az esetben „különleges” biztonsági aggályok miatt járt el.

Pierbattista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája Ferenc pápa 2025 áprilisi emlékmiséjére tartva, a Szent Sír-templom felé.
Fotó: AHMAD GHARABLI/AFP

A hagyományos virágvasárnapi felvonulást már korábban törölték a nyilvános összejövetelekre vonatkozó korlátozások miatt. Az izraeli rendőrség bejelentése szerint biztonsági okokból az óváros összes szent helyét lezárták a hívők előtt, mióta február 28-án megkezdődött az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja, és elutasították a kérést, hogy a virágvasárnapot kivételként kezeljék.

Netanjahu elmondta, hogy a keresztény, zsidó és muszlim hívők szent helyeit az elmúlt napokban ismételt támadások érték az iráni rakéták részéről. „Egy támadás során néhány méterre a Szent Sír-templomtól csapódtak be rakétadarabok” – írta X-en közzétett nyilatkozatában, hozzátéve, hogy a vasárnapi döntés semmiféle rosszindulatot nem tükröz.

Az izraeli kormány döntését több ország is kritizálta. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerint a lépés „nemcsak a hívők, hanem minden olyan közösség ellen elkövetett bűncselekmény, amely elismeri a vallásszabadságot”, Antonio Tajani külügyminiszter pedig behívatta Izrael olaszországi nagykövetét.

„Jeruzsálemben minden vallás számára biztosítani kell a vallási szertartások megtartásának szabadságát” – jelezte Emmanuel Macron francia elnök az X-en közzétett nyilatkozatában.

Mike Huckabee, az Egyesült Államok korábban botrányt okozó kijelentéseket tevő izraeli nagykövete szerint ez egy szerencsétlen túlkapás, amelyet „nehéz megérteni vagy megmagyarázni”.

Kapcsolódó cikkek

Virágvasárnapi feszültség Jeruzsálemben: nem engedték a Szent Sír-templomhoz az izraeli rendőrök a katolikus bíborost

Évszázadok óta először nem tarthatják meg a virágvasárnapi szentmisét, katolikus szervezetek a vallásszabadság súlyos korlátozásáról beszélnek.

Kolozsi Ádám
külföld

Az Egyesült Államok izraeli nagykövete egyszerre borította ki a közel-keleti országok nagy részét

Mike Huckabee szerint rendben lenne, ha Izrael elfoglalna mindent a Nílus és az Eufrátesz között.

Takács Lili
külföld