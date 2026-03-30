Szalontai Lászlóné Erzsike: Orbán Viktornak két pártja van

FRISSÍTÉS: Hiller István elhatárolódott a szórólaptól. Azt mondta, hogy ez nem az ő kampánycsapatának a műve, nem az ő stílusa, ő mindent névvel vállal. Az alkotást egy gyengécske provokációnak tartja. „Kormányváltást és rendszerváltást akarok” – mondta lapunknak.

Biztos találkoztak már a postaládájukban kézzel írt levélre emlékeztető szórólappal. Többnyire ingatlanosok folyamodnak ehhez a trükkhöz. „Készpénzes vevő keres éppen az ön házában lakást” – írják, és a szórólapot vélhetően több ezer postaládába is bedobálják.

Innen jöhetett az ötlet Hiller István kampánycsapatában. Ő az a politikus, aki az utolsó győztes MSZP-elnök, ahogy jelezte ezt egy hónappal ezelőtti beszélgetésünkön, és ebbe csakugyan nem lehet belekötni, hiszen 2006-ban tényleg ő volt a szocialisták elnöke.

A kézzel írt levélnek ható pesterzsébeti szórólapon Szalontai Lászlóné Erzsike buzdít arra, hogy Hiller Istvánra szavazzanak a „lakótársak”.

„Minden gondolkodó ember tisztán látja, hogy Orbán Viktornak két pártja van. A Tisza és a Fidesz egy és ugyanaz. Pesterzsébeten nekünk tisztán kell látnunk. Csak Hiller István tud megmenteni bennünket attól a színjátéktól, amit most látunk.”

Hiller István egyike annak a négy, azaz Vajda Zoltán visszalépésével már csak három MSZP-snek, akik – pártjuk távolmaradása ellenére – független színekben elindultak egyéni országgyűlési képviselőjelöltként.

Hiller 2002 óta csak egyszer, 2010-be nem nyerte meg dél-pesti egyéni választókerületét. Az ajánlások leadása után lapunknak elmondta: érti azokat az aggodalmakat, hogy nevető harmadikként akár a fideszes Földesi Gyula is befuthat, ezek „elméletben létező dolgok, reális elvi teóriák”, de Pesterzsébetet és Soroksárt ismerve ilyesmitől nem tart.

Az ellenzékinek tartott Budapest 16-os választókerületben kilencen indulnak, Budapesten ez a rekord. (Országosan 10 egyéni jelölt a csúcs az ózdi és a sátoraljaújhelyi választókerületben.) A Tisza jelöltje Tarr Zoltán alelnök, a Fideszé Földesi Gyula. Itt indul az LMP egyetlen jelöltje, valamint a Szolidaritás Pártja elnöke is.