Visszalép Vajda Zoltán, aki Magyar Péter-idézetekkel kampányolt

Az MSZP-frakcióban ülő, de függetlenként induló Vajda Zoltán bejelentette, hogy visszalép az április 12-i választástól, és kérte neve törlését a szavazólapról.

Kertváros és Alsórákos egyéni országgyűlési képviselője közleményben közölte: célja az volt, hogy az ellenzéki térfélen kialakult bizonytalan helyzet ne segítse a Fidesz győzelmét. „Ha két erős ellenzéki jelölt indul, a végén a Fidesz nyerhet nevető harmadikként. Ezt a helyzetet most lezártam.”

Vajda szerint az ő ellenfele mindvégig a fideszes Szatmáry Kristóf volt, akinek ügyeit és visszaéléseit az elmúlt években következetesen feltárta. Azt mondta, hogy független jelöltként, párton kívül, gazdasági szakemberként dolgozott, és az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának elnökeként rendszeresen bírálta a kormány gazdaságpolitikáját.

Vajda azzal keltett feltűnést, hogy bár a Tisza ellen is indult, de a „Vajda Zoltánnal a rendszerváltó kétharmadáért” és „Vajda Zoltánnal a Tisza kétharmadáért” üzenetekkel kampányolt. A helyi választási bizottság el is tiltotta ezektől, de a Nemzeti Választási Bizottság Vajdának adott igazat, mondván, nem tüntette fel kampányanyagain a Tisza Párt nevét.

Szintén ma derült ki, hogy a DK visszaléptette két budapesti és egy nógrádi jelöltjét.