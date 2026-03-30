Trump megszerezné az iráni olajat

Donald Trump a Financial Timesnak arról beszélt, hogy megszerezhetik Irán olajkészleteit, és elfoglalhatja az ország fontos üzemanyag-központját, a Harg-szigetet.

„Őszintén szólva, legszívesebben elvenném az iráni olajat, de néhány hülye ember otthon az USA-ban azt kérdezi: »Miért tennéd ezt?« De ők hülye emberek.”

Trump ezt az opciót Venezuelához hasonlította, ahol az Egyesült Államok „határozatlan ideig” tervezi az olajipar ellenőrzését, miután januárban elrabolták Nicolás Madurót.

Az iráni olaj megszerzéséhez szükség lenne a Harg-sziget elfoglalására, amelyen keresztül Irán olajkészleteinek nagy része kerül exportra. A sziget iráni védelméről azt mondta: „Nem hiszem, hogy lenne védelmük. Nagyon könnyen elfoglalhatnánk.” (Az elnök a Harg-sziget elfoglalását korábban már belengette, de azóta ez nem történt meg.)

Fotó: NATHAN HOWARD/Getty Images via AFP

Trump a régióba irányított amerikai erők számának további növeléséről döntött, a Pentagon 10 000, területek elfoglalására és megtartására kiképzett katona odaküldését rendelte el. Pénteken körülbelül 3500 katona érkezett a régióba, köztük nagyjából 2200 tengerészgyalogos. További 2200 tengerészgyalogos úton van, míg a 82. légideszant-hadosztály több ezer katonáját is a régióba rendelték.

Irán Trump mondatai kapcsán arra figyelmeztetett, hogy az iráni erők „várják az amerikai katonákat”.

Mindeközben hétfő reggel Ázsiában az olajárak ugrottak, a részvények pedig meredeken zuhantak. A Brent nyersolaj ára több mint 3%-kal emelkedett, és hordónként 115 dollár fölé kúszott, míg az amerikai tőzsdén kereskedett olaj ára körülbelül 3,5%-os emelkedés után 103 dollárra emelkedett. Ezzel a Brent a történelem legnagyobb havi árfolyam-emelkedése felé tart. (BBC, Guardian, Financial Times))